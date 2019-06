Il servizio di recapito a Morterone riprenderà non appena verrà riaperta al SP63

L’accordo è stato preso tra Poste e la sindaca Antonella Invernizzi

MORTERONE – In seguito alla chiusura della strada provinciale 63 di Morterone, dovuta a una frana avvenuta nelle prime ore di martedì 11 giugno, la distribuzione della posta nel Comune risulta purtroppo impossibile da parte degli operatori di Poste Italiane.

Come da accordi intercorsi con la Sindaca Antonella Invernizzi, la corrispondenza verrà depositata in giacenza presso l’ufficio postale di Ballabio in via Mazzini 23, aperto al pubblico 8.20 alle 13.45 dal lunedì al venerdì e dalle 8.20 alle 12.45 il sabato.

Il servizio di recapito nel territorio di Morterone ripartirà regolarmente non appena la viabilità sarà ripristinata.