Morterone. Un progetto per il restauro degli arredi lignei della chiesa

Avviata una raccolta fondi per sostenere il 50% della spesa

“Restituire l’originario splendore ai portoni e al coro significa tenere aperta la porta della nostra comunità”

MORTERONE – La chiesa di Morterone è un piccolo tesoro di arte e fede che custodisce nella sua essenzialità vari arredi d’arte lignea, patrimonio artistico, storico e funzionale che subisce il naturale deterioramento del tempo. Questi elementi, nella loro fragilità, richiedono cure costanti: sono testimoni non solo della fede passata, ma anche dell’impegno attuale nella tutela del patrimonio culturale.

Partecipando al bando ordinario 2025 la Parrocchia di Morterone ha ottenuto dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese il contributo del 50% della spesa per il loro restauro a fronte di un preventivo di 36.000€ della ditta “Gritti Gianbattista restauri” di Bracca (BG).

Per sostenere il costo del restante 50%, la Fondazione offre alla popolazione la possibilità

di effettuare donazioni godendo dei benefici fiscali. Ogni donazione, grande o piccola, permette di avvicinarsi al traguardo per vedere restaurati il coro ligneo, i banchi dei parati, la bussola principale, le bussole laterali, il portone principale e quelli laterali.

“Tutto ciò che ci circonda – la nostra cultura, l’arte, il senso cristiano della vita – è un regalo ricevuto da chi ci ha preceduto – ha detto Don Benvenuto Riva, parroco di Morterone -. Sentiamo il desiderio di non essere semplici ospiti di questo patrimonio, ma di diventarne i protettori. Restituire l’originario splendore ai portoni e al coro significa tenere aperta la porta della nostra comunità. Con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Lecchese questo sogno sta prendendo forma, ma è solo insieme a tutti voi che potremo davvero consegnare questa bellezza intatta al futuro”.

Donare è facile: basta fare un bonifico su uno dei seguenti conti intestati alla Fondazione

comunitaria del Lecchese, con causale progetto 4547 Restauro arredi lignei Chiesa di Morterone.

Beneficiario: Fondazione comunitaria del Lecchese Ente Filantropico.

IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286 – Intesa Sanpaolo Fil. Accentrata TERZO

settore

IBAN: IT87 B085 1522 9000 0000 0501 306 – Banca della Valsassina