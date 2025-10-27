Municipio di Barzio: nuovi interventi di riqualificazione energetica

Grazie al bando RECAP, il Comune ottiene un finanziamento di 246.500 euro per completare il progetto avviato dall’amministrazione Arrigoni Battaia

Previsti nuovi serramenti, isolamento del sottotetto e un edificio sempre più efficiente e green

BARZIO – Il Municipio di Barzio continua la sua trasformazione verso un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato. Il progetto di riqualificazione energetica dell’edificio comunale, avviato negli anni scorsi dall’amministrazione guidata da Giovanni Arrigoni Battaia, prosegue con nuovi interventi grazie a un finanziamento di 246.500 euro ottenuto attraverso il bando RECAP (presentato nel dicembre 2023).

Un risultato che premia una visione amministrativa di lungo periodo, orientata al risparmio energetico, alla riduzione delle emissioni e a una gestione più efficiente delle risorse pubbliche. “Siamo felici di apprendere che la nuova amministrazione intenda proseguire il percorso avviato, che ha già visto importanti interventi”, sottolineano dall’ex Giunta Arrigoni Battaia, evidenziando la continuità di una strategia che guarda al bene collettivo e al futuro del territorio.

Il progetto, sviluppato in più fasi nel corso degli anni, ha già portato significativi miglioramenti sul piano energetico e ambientale. Tra gli interventi già realizzati figurano: la nuova centrale termica a condensazione e pompe di calore, l’adeguamento dei sistemi di distribuzione ed emissione del calore, il relamping completo dell’edificio con l’introduzione di luci a LED a basso consumo.

Questi lavori hanno permesso di ridurre i consumi, migliorare il comfort interno e contenere le spese di gestione.

La nuova tranche di lavori, finanziata interamente dal bando RECAP, segna un ulteriore passo avanti verso l’efficientamento completo della sede municipale. Il programma prevede: la sostituzione dei serramenti al piano terra, primo e secondo piano con infissi in legno lamellare e vetri stratificati di sicurezza; l’isolamento del sottotetto e delle contropareti verso l’area superiore dell’edificio.

Interventi che, oltre a migliorare le prestazioni termiche, contribuiranno a incrementare la sicurezza e la durabilità della struttura.

Il progetto di riqualificazione del Municipio non rappresenta solo un investimento tecnico, ma anche una scelta politica e culturale che mette al centro la sostenibilità e il benessere della comunità.

L’obiettivo è rendere il Municipio di Barzio un edificio moderno, efficiente e rispettoso dell’ambiente, capace di ridurre i consumi e le emissioni di CO₂, migliorando al contempo la qualità degli spazi pubblici. “Grazie ai risparmi energetici — e quindi anche economici — l’amministrazione attuale e quelle future potranno disporre di maggiori risorse da destinare ad altri progetti a beneficio della collettività”, spiegano i promotori del progetto, evidenziando l’importanza di una gestione virtuosa delle risorse pubbliche.