Nameless: oltre 14 mila biglietti venduti. Venerdì si “accende” il festival

E’ il weekend del grande evento di musica elettronica giunto alla 7° edizione

A Barzio attese migliaia di persone e i grandi Dj internazionali

BARZIO – A pochi giorni dall’evento i numeri sono già imponenti: oltre 14.000 sono i biglietti venduti per il Nameless, il festival dedicato alla musica elettronica che questo weekend (7-8-9 giugno) animerà l’area fiere di Barzio.

L’edizione numero sette dell’evento, diventato uno dei più importanti sulla scena italiana, vedrà il ritorno sul palco di Steve Aoki, il disc jockey statunitense che aveva ‘benedetto’ l’esordio del Nameless, nel 2013 al Bione di Lecco. Sarà proprio Aoki l’headliner della serata conclusiva di domenica



Tanti sono i nomi di artisti internazionali e nostrani che parteciperanno all’evento e tanti anche i ritorni come quello di Alesso e Don Diablo, che si erano già esibiti rispettivamente nel 2016 e nel 2018, che chiuderanno la prima serata di venerdì, preceduti dai Dj di casa Benny Benassi

Affidato invece alla bionda australiana Alison Wonderland il finale di sabato sera. Nomi dell’elettronica ma anche del rap tra gli altri ci saranno gli italianissimi Carl Brave, Achille Lauro e Noyz Narcos.

Tanto pubblico, più misure di sicurezza

Saranno oltre 110 gli addetto al servizio (gli steward) adeguatamente formati per controllare la sicurezza dell’evento. E’ una delle richieste della Prefettura che lunedì ha ospitato la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in vista dell’evento.

La macchina organizzatrice del Nameless sarà in costante contatto con la cabina di regia costituita con i rappresentanti delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco ed del 118.

La Questura di Lecco, a sua volta, metterà in campo un dispositivo di controllo rinforzato.



E’ stata inoltre disposta la collocazione di strutture rigide antisfondamento in corrispondenza delle strade che consentono l’accesso alle aree dirette alla manifestazione per tutta la durata della manifestazione.

E’ stato anche predisposto un sistema di videosorveglianza con 30 telecamere e l’allestimento di una control room per la visione delle immagini.

Il Comune di Barzio provvederà ad adottare specifiche ordinanze di divieto di introdurre all’interno dell’area bevande alcooliche e bombolette spray.