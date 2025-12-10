Natale a Ballabio, pranzo insieme al parco Grignetta: “Nessuno deve rimanere solo”

Il pranzo di Natale insieme è più divertente

Le prenotazioni si chiuderanno il 15 dicembre

BALLABIO – “Nessuno deve rimanere solo il giorno di Natale perciò, grazie a LTM, Telethon e City Angels, possiamo riproporre anche quest’anno il pranzo del 25 dicembre nella casetta del parco Grignetta. In questo caso non si tratta di un aiuto alle persone in difficoltà economiche, ma l’iniziativa è rivolta alle persone sole”.

Ad annunciarlo è stato lo stesso sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola che ha sottolineato come l’iniziativa sia stata fortemente voluta dall’assessore e vicesindaco Paola Crotta. Le prenotazioni si chiuderanno il 15 dicembre (telefonare a Renato 349 7837200) e la priorità sarà data ai residenti di Ballabio. Il prezzo del pranzo è fissato in 20 euro a persona.

Alfredo Polvara di LTM, dopo l’edizione dello scorso anno, ha sottolineato la bontà dell’iniziativa “Natale a Ballabio – Il pranzo di Natale insieme è più divertente”: “L’anno scorso abbiamo visto tanti sorrisi e, dal punto di vista umano, è stata una esperienza emozionante. Non faremo nulla di speciale: pranzeremo insieme e poi organizzeremo una tombolata, lo scopo è fare in modo che nessuno resti solo il giorno di Natale”.