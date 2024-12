Natale a Barzio: dal presepe vivente alle consegne delle benemerenze

Tanti momenti per festeggiare il periodo natalizio

Domenica 22 dicembre si terrà il presepe vivente dei bambini

BARZIO – Con l’avvicinarsi del Natale e del nuovo anno, Barzio si prepara a vivere il periodo festivo con numerose occasioni di scambio di auguri. Tra le novità spicca il presepe vivente dei bambini, che si terrà domenica 22 dicembre, con partenza dall’oratorio, tappe nel centro del paese e la fiaccolata che porterà fino a Concenedo. Immancabile, la sera di Capodanno, il tradizionale concerto del Corpo Musicale S. Cecilia.

Durante le festività, è prevista anche la consegna delle cittadinanze benemerite, sabato 4 gennaio, agli olimpionici di sci di fondo Paola Pozzoni e Gianfranco Polvara. La proposta di benemerenza era stata avanzata dall’associazione culturale La Fucina in occasione dei Giochi Olimpici di Pechino 2022.

“Mercoledì 18 dicembre, il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la proposta, e ora i nomi dei due atleti, tra i più illustri di Barzio, si aggiungeranno a quello di don Alfredo Comi, cittadino onorario, insieme a quelli di chi, con il proprio impegno, ha reso onore al paese e rappresenta un esempio per tutta la comunità” spiegano dall’Amministrazione Comunale.

Le giornate di festività a Barzio saranno all’insegna di pive e vin brulè, pattinaggio sul ghiaccio e del magico passaggio di Babbo Natale. Non mancheranno appuntamenti culturali, iniziative pensate per il divertimento di tutti e momenti di gioia dedicati in particolare ai più piccoli.

Nel calendario dedicato sono segnati tutti gli appuntamenti, offrendo anche l’opportunità al sindaco Andrea Ferrari di ringraziare le numerose realtà che hanno contribuito alla realizzazione delle manifestazioni. Tutti i dettagli e le novità verranno pubblicati sui canali istituzionali e sull’app Barzio Smart.