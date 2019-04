Arriva la neve al rifugio Nicola e si torna in terrazza a spalare la neve in mutande

Altro che pesce d’aprile… il video sta spopolando sulla pagina Facebook del rifugio

MOGGIO – L’ondata di maltempo che sta investendo anche il Lecchese ha portato con sè anche una bella nevicata sulle nostre montagne.

Silviu, aiutante al Rifugio Nicola ai Piani di Artavaggio, non ha mancato di festeggiare la nevicata, come al solito, in una maniera molto particolare, diventata il suo “marchio di fabbrica”.

Svestiti “letteralmente” i panni del rifugista anche ieri, come è solito fare, si è messo in mutande ed è andato a spalare la neve in terrazza. I suoi video sono diventati virali e, anche l’ultimo, sta letteralmente spopolando sulla pagina Facebook del rifugio.