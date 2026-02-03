Neve in Valsassina e viabilità: mezzi in difficoltà a Introbio e Cremeno

Camion fermo lungo la Strada Provinciale 62 a Introbio

Problemi anche sulla strada che da Ballabio sale a Cremeno

VALSASSINA – Come previsto nelle scorse ore, dalla scorsa notte la neve è arrivata puntuale in Valsassina e ha portato con sé i “soliti” problemi alla viabilità.

Dalla mattinata di oggi, martedì, difficoltà per chi è diretto a Cremeno da Ballabio: lungo la strada che sale da Balisio, infatti, ci sarebbero almeno sei auto bloccate, tra cui una Fiat Panda intraversata, a causa della neve. Gli automobilisti sono fermi sulla corsia che sale verso Maggio e stanno mettendo le catene.

Problemi anche sulla Strada Provinciale a Introbio dove un camion è bloccato nei pressi del curvone in direzione Primaluna. In entrambi i casi si segnalano rallentamenti e code. E necessario prestare attenzione su tutta la rete stradale in Valsassina.