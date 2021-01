Neve, revocato il divieto di transito: riapre la strada per Morterone

Revocata l’ordinanza della Provincia su alcune strade della Valsassina

Pericolo slavine rientrato, riapre la provinciale per Morterone

MORTERONE – La Provincia ha comunicato la riapertura al transito delle strade provinciali 63 di Morterone, 67 Alta Valsassina e Valvarrone, 62 della Valsassina, 64 Prealpina orobica dalle ore 17.00 di oggi, venerdì 8 gennaio.

Le strade citate erano state chiuse per sicurezza per il rischio di slavine dovute alle ultime nevicate. “Le previsioni meteorologiche non prevedono nuove precipitazioni e, nel contempo, mostrano un prolungato periodo di basse temperature, favorevole al consolidamento del manto nevoso – scrive la Provincia nell’ordinanza – nonché si è provveduto alla rimozione della neve presente sulla sede stradale ed al trattamento dei piani viabili”