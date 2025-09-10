Niente tagli, il servizio di trasporto Ballabio-Resinelli garantito nei giorni feriali

I quattro comuni della convenzione sosterranno il costo di 2.821,25 euro ciascuno, per il quale si potranno utilizzare i soldi dei parcheggi

“Scelta politica: garantire un servizio di trasporto pubblico per i Piani Resinelli è un segno di civiltà e un dovere morale verso il territorio”

BALLABIO – “Nonostante il rischio di possibili tagli della tratta, alla fine ha prevalso il buon senso e, anche per l’anno 2025/2026, il servizio di trasporto infrasettimanale della Ballabio-Resinelli avverrà in continuità con quanto avvenuto in passato”.

E’ stato il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola a dare quella che è una buona notizia per tutti i residenti dei Piani Resinelli che continueranno ad avere un servizio di trasporto pubblico verso Ballabio e il capoluogo. Una buona notizia anche per tutti i ballabiesi, studenti e non, che abitano nella parte alta del paese in via Chiesuola, via Garelle, via Valgrande, via Roncaiolo, via Corniola, via Cesura, via Grigna e via Piani Resinelli e altre limitrofe.

“Affinché il servizio continui, oltre al normale contributo chilometrico del TPL, i quattro Comuni della convenzione sosterranno il costo di euro 2.821,25 cadauno (euro 11.285 complessivi), per il quale si potranno usare parte dei proventi dei parcheggi a pagamento – ha spiegato il sindaco Bussola -. Ringrazio i colleghi sindaci che mi hanno sostenuto in quanto, per ovvie ragioni, ero colui che aveva un maggior interesse”.

“Una scelta politica e non una scelta tecnica che, viceversa, avrebbe potuto perseguire solo ragioni di economicità – ha concluso il sindaco -. Con la decisione di mantenere vivo il servizio infrasettimanale, si ribadisce, così come già avvenuto più di 20 anni fa, un principio importante: garantire un servizio di trasporto pubblico per i Piani Resinelli è un segno di civiltà ed un dovere morale verso il territorio!”