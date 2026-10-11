Numeri da capogiro per Premana Rivive l’Antico: 10mila visitatori in due giorni

Per la seconda volta consecutiva è stato battuto il record di ingressi complessivi
“Il ricavato andrà interamente in beneficenza, suddividendolo fra le varie associazioni di volontariato attive a Premana”
PREMANA – Si è chiusa solo pochi istanti fa la 13^ edizione di Premana Rivive l’Antico, la rievocazione storica che, ogni due anni, per un intero fine settimana riporta un intero paese e la sua comunità indietro di un secolo. Un evento ormai affermato nel panorama delle manifestazioni storiche e culturali a livello regionale, che anche in questo 2026 ha registrato un successo di pubblico non indifferente.
Per la seconda volta consecutiva, infatti, è stato battuto il record di ingressi complessivi tra i due giorni della manifestazione, con un totale di circa 10.000 biglietti staccati. Un risultato che il presidente della Pro Loco di Premana Antonio Gianola attribuisce “agli sforzi di mesi e mesi, durante i quali numerosissimi volontari hanno collaborato all’organizzazione di una manifestazione che è il vero emblema della nostra comunità e dello spirito dei premanesi. A loro, a tutti i figuranti, agli sponsor, al Comune di Premana, a Regione Lombardia e in generale a chiunque abbia collaborato in qualche modo alla buona riuscita di questo evento rivolgo il più sentito ringraziamento da parte mia e del consiglio direttivo della Pro Loco”.
Il presidente tiene poi a sottolineare che, come ad ogni edizione, “il ricavato della manifestazione sarà devoluto interamente in beneficenza, suddividendolo fra le varie associazioni di volontariato attive a Premana”. E mentre il paese torna (lentamente) alla normalità, lo sguardo è già rivolto verso la prossima edizione… appuntamento, dunque, al 2028, per un nuovo capitolo di Premana Rivive l’Antico.
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