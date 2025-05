Nuova Lecco-Ballabio. Procede la messa in sicurezza, a luglio nuovi interventi

Sopralluogo per fare il punto sui lavori in corso nei pressi della galleria Giulia

A breve ulteriori opere di regimazione e drenaggio delle acque per risolvere definitivamente il problema degli allagamenti

LECCO – Oggi si è svolto un sopralluogo lungo la SS36 Raccordo Lecco-Valsassina, per fare il punto sui lavori in corso nei pressi della galleria Giulia. Al sopralluogo hanno partecipato il Vicepresidente della Provincia di Lecco e Consigliere delegato a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Viabilità Mattia Micheli, il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza, il Sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola, il responsabile della Struttura territoriale Lombardia di Anas Nicola Prisco insieme ai tecnici.

Anas ha comunicato che i lavori di messa in sicurezza del versante sono in avanzato stato di esecuzione e ha annunciato ulteriori interventi, già finanziati per circa 750 mila euro, di regimazione e drenaggio delle acque per risolvere definitivamente il problema degli allagamenti. Questi nuovi lavori inizieranno a luglio, dureranno circa 3 mesi e comporteranno la chiusura della strada solo in orario notturno per complessivi 30 giorni.

“Ringrazio Anas per averci puntualmente aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori e per aver trovato ulteriori fondi che consentiranno di risolvere definitivamente i disagi dovuti agli allagamenti della galleria – commenta il Vicepresidente Micheli – Esprimo grande soddisfazione per la costante attenzione di Anas verso il nostro territorio, attraversato da strade di loro competenza che richiedono continui interventi di manutenzione. Il prossimo evento olimpico ha generato diversi investimenti che grazie a un proficuo lavoro tra Ministero delle infrastrutture, Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comuni e Anas siamo riusciti a portare sul nostro territorio”.

“Ringrazio Anas, Regione Lombardia e Provincia di Lecco per l’attenzione e per le risposte ricevute – sottolinea il Sindaco di Ballabio Bussola – Grande soddisfazione soprattutto per la soluzione trovata al problema di regimazione idraulica della galleria Giulia, che esula dalle opere relative alla frana, per il quale sono già stati trovati i fondi e appaltati i lavori”.

“Esprimo grande soddisfazione per un cantiere che sta volgendo al termine e che è stato costantemente seguito, per la sua importanza strategica, dal Ministro Salvini in persona, che ringrazio per l’attenzione che riserva al nostro territorio – evidenza il Sottosegretario Piazza – Ora partirà una nuova fase che porterà grandi benefici per l’intera Valsassina, mesi in cui con la stessa attenzione seguiremo l’evoluzione delle opere previste di cui abbiamo preso contezza in questo importante momento di confronto odierno”.