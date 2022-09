Il provvedimento in vigore da oggi, lunedì 19 settembre

Manutenzione di alcuni tratti del corpo stradale e delle pareti rocciose

MORTERONE – Da oggi, lunedì 19 settembre, fino a venerdì 23 settembre la Strada provinciale 63 di Morterone chiude nella fascia oraria tra le 8 e le 18 nel tratto compreso tra la galleria Forcella di Olino (km 11) e il termine della strada provinciale nel paese di Morterone (km 15,5).

La chiusura della strada si rende necessaria per consentire gli interventi di manutenzione di alcuni tratti del corpo stradale e delle pareti rocciose incombenti sul tracciato. Siccome i lavori da attuare nella prima fase di cantiere, fresatura e stesura a caldo dell’asfalto, verranno eseguite lungo un tratto particolarmente tortuoso e stretto che non consente la presenza contemporanea di veicoli in transito e i mezzi impegnati nei lavori, per garantire l’incolumità è stato adottato il provvedimento.