Nuovo parcheggio a Barzio, il Comune raccoglie l’interesse dei cittadini

Il progetto prevede tre piani di parcheggio in via per Concenedo, dietro la chiesa parrocchiale

“L’Amministrazione vuole sondare l’interesse dei cittadini in merito all’acquisto dei box interrati. In base al riscontro, valuteremo se realizzare l’opera”

BARZIO – Un parcheggio su tre piani, di cui una parte scoperta a uso pubblico e una parte interrata, con box da destinare a uso privato: questo il progetto del Comune di Barzio, che ha commissionato lo studio di fattibilità per la riqualificazione e l’ampliamento dell’attuale posteggio a lato di via per Concenedo, alle spalle della chiesa parrocchiale. Prossimo passo dell’Amministrazione sarà raccogliere l’interesse dei cittadini rispetto all’acquisto dei box coperti.

“Al momento il progetto – spiega il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia – è in fase embrionale: a oggi è stato commissionato lo studio di fattibilità. L’Amministrazione comunale vuole ora sondare l’interesse dei cittadini, sia residenti che villeggianti, in merito all’acquisto dei box chiusi che potrebbero essere realizzati nei piani interrati del nuovo parcheggio. Sulla base delle manifestazioni di interesse, valuteremo l’opportunità di dare corso alla realizzazione dell’opera”.

Il progetto è pensato per dare una risposta concreta alla carenza di posti auto nel centro storico. Una necessità che, vista la vicinanza alla piazza e alla Chiesa, interessa i turisti in visita, ma soprattutto i residenti nel vecchio nucleo, dove scarseggiano i posteggi, pubblici e privati. Saranno realizzate 33 autorimesse interrate, 17 al primo piano e 16 al secondo piano, oltre a 49 posti auto esterni a uso pubblico. Grazie alla riqualificazione si prospettano 82 nuovi posti auto, rispetto ai 30 attuali.

Il progetto interessa anche la Via per Concenedo: verrà realizzato, infatti, un allargamento della sede stradale per migliorarne la viabilità. “In questa fase preliminare di progettazione – continua il sindaco – si è comunque già provveduto a far effettuare sull’area una valutazione idrogeologica che ha evidenziato che ‘non sussistono particolari problematiche tali da impedire la realizzazione dei manufatti in progetto’. Per passare alle fasi successive, è doveroso e necessario raccogliere l’interesse per l’acquisto dei box da parte dei cittadini. Si faranno poi le valutazioni economiche e ci si attiverà per richiedere finanziamenti e/o contributi agli enti sovracomunali per la realizzazione dell’opera stessa”.

Tutti i soggetti privati potranno manifestare il proprio interesse all’eventuale acquisto dei box in maniera non vincolante, inviando una mail al Comune, all’indirizzo istruttoretecnico@comune.barzio.lc.it, indicando le proprie generalità. L’amministrazione comunale è disponibile a dare risposte agli interessati e alla cittadinanza.