Sabato la consegna delle benemerenze civiche a Ballabio

Otto premiati dal Comune, quattro i riconoscimenti alla memoria

BALLABIO – Rimandata a dicembre 2021 quando ancora era in corso l’emergenza sanitaria legata al Covid, celebrerà questo sabato a Ballabio la consegna delle civiche benemerenze.

L’appuntamento è per le ore 11 presso il Parco Grignetta. Le benemerenze sono assegnate dal Comune allo scopo di esprimere la propria riconoscenza e stima nei confronti dei concittadini che abbiano contribuito alla crescita sociale, culturale, economica o spirituale della comunità ballabiese.

Sono otto i nuovo benemeriti di cui quattro cittadini scomparsi e due attività commerciali: Agostani Giovanni (alla memoria), Donisetti Enrica, Don Alfredo Comi (A.M.), Panzeri Giovanni Luigi (A.M.), Ristorante Pizzeria Mexicana, Ristorante Pizzeria La Bussola, Rusconi Andrea (A.M.), Viganò Leonardo.

Al termine del momento istituzionale è previsto un piccolo rinfresco offerto a tutti i partecipanti.