Dalle 13 alle 17 di venerdì chiude la provinciale in Valsassina a Pagnona

Si effettuano le prove di carico sul ponte sul torrente Varroncello

PAGNONA – Dopo i lavori di consolidamento ora è tempo di prove di collaudo statico per il ponte sul torrente Varroncello sulla provinciale 67 dell’Alta Valsassina e Valvarrone: per questo, dalle ore 13.00 alle ore 17.00 di venerdì 29 ottobre, la provinciale sarà chiusa in corrispondenza del ponte per consentire le operazioni.

Lo fa sapere la Provincia che ha firmato l’ordinanza di chiusura stradale.