Pagnona. Lavori sulla SP67: chiusura a fasce orarie

Chiusura del tratto stradale dal 10 marzo al 21 marzo, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17

PAGNONA – La Strada Provinciale 67 Alta Valsassina e Valvarrone sarà chiusa al traffico a fasce orarie tra il ponte in ferro sul torrente Varroncello (pk 11+100) e l’ingresso dell’abitato di Pagnona (pk 11+500) per consentire interventi di consolidamento dei versanti e protezione dalla caduta massi.

Il provvedimento, disposto dalla Provincia di Lecco, prevede la chiusura del tratto stradale dal 10 marzo al 21 marzo, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00. Il transito verrà regolarmente ripristinato nei fine settimana e al di fuori degli orari indicati.

I lavori, inseriti in un più ampio piano di messa in sicurezza della viabilità provinciale, prevedono il controllo e il disgaggio del pendio sovrastante la carreggiata, l’abbattimento di alberi pericolanti e l’installazione di reti di contenimento sulla parete rocciosa.

La Provincia di Lecco assicura che la chiusura sarà gestita in modo da ridurre al minimo i disagi per residenti e attività locali, garantendo al contempo la sicurezza degli operatori sul cantiere. Sarà inoltre sempre consentito il passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine in caso di emergenza.

L’ente provinciale e l’impresa appaltatrice si occuperanno di posizionare la segnaletica necessaria e di informare la cittadinanza sulle modifiche alla viabilità.