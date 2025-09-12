Pagnona, proseguono i lavori di metanizzazione a opera di Lereti

Le opere, cominciate ad aprile, saranno completate entro il mese di giugno dell’anno prossimo

PAGNONA – Proseguono i lavori de Lereti per la metanizzazione del piccolo centro abitato di Pagnona. Le opere, cominciate nel mese di aprile, saranno completate – salvo complicazioni in corso di esecuzione – entro il mese di giugno dell’anno prossimo. Sinora le ditte incaricate dalla società del gruppo Acinque hanno posato 180 metri complessivi di condotte lungo via Centrale e altri 130 metri in via Legnone. Per completare la rete, dovrà essere installato oltre un chilometro e 200 metri di tubature.

Una volta terminate le opere, gli abitanti di Pagnona, grazie ad un intervento fortemente voluto dall’amministrazione locale, avranno la possibilità di utilizzare una soluzione che garantisce maggiore sicurezza, convenienza e rispetto per l’ambiente rispetto alle fonti energetiche oggi utilizzate. Lereti, come sempre, sta operando al fine di garantire un servizio efficiente e sicuro a beneficio della comunità locale.