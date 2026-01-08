PalaNameless. La palestra cambia nome con la collaborazione tra Stella Alpina e il festival musicale

L’obiettivo è generare nuove opportunità per la comunità e per la Valsassina

“Progettualità contemporanee in grado di coinvolgere giovani, famiglie e associazioni, con un approccio serio e di qualità”

BARZIO – Asd Stella Alpina, società sportiva dell’altopiano valsassinese, e Nameless Festival Srl di Alberto Fumagalli comunicano l’avvio di un percorso di collaborazione finalizzato alla valorizzazione della palestra comunale di Barzio, con l’obiettivo di generare nuove opportunità per la comunità e per l’intero comprensorio della Valsassina.

Nell’ambito di tale percorso, e una volta completati i necessari atti amministrativi, è prevista l’adozione della denominazione “PalaNameless” per il palazzetto dello sport situato in località Noccoli. Il Comune di Barzio, proprietario della struttura e concedente la gestione alla Asd Stella Alpina, ha accolto favorevolmente la proposta autorizzando l’utilizzo della denominazione.

L’iniziativa si inserisce in un accordo di collaborazione orientato a mettere a sistema competenze e capacità organizzative: Nameless Festival Srl renderà disponibili il proprio marchio, il proprio know-how e la propria visibilità per contribuire alla promozione della struttura e favorire lo sviluppo di progettualità coerenti con le finalità sportive, educative e sociali della Asd, con attenzione particolare alle attività giovanili e alla dimensione territoriale.

Asd Stella Alpina conta circa 200 tesserati, in larga parte giovani, e accoglie sportivi non solo dai Comuni dell’altopiano ma anche da Pasturo, Introbio, Primaluna e Ballabio, confermando il ruolo centrale della società nel tessuto sociale e sportivo della valle.

“Questa iniziativa è un segnale forte e positivo per Barzio e per tutta la Valsassina – dichiara l’Amministrazione comunale di Barzio –. Significa credere nel valore delle strutture pubbliche, nello sport come presidio educativo e sociale e nella capacità del territorio di attrarre energie nuove. La denominazione PalaNameless rafforza identità e riconoscibilità del palazzetto e apre la strada a progettualità contemporanee, in grado di coinvolgere i giovani, le famiglie e le associazioni, con un approccio organizzativo serio e di qualità”.

“Per me il legame tra il nome Nameless e Barzio è centrale – dichiara Alberto Fumagalli, per Nameless Festival Srl –: è qui che Nameless è cresciuto e si è trasformato in un Festival ed è qui che abbiamo costruito un rapporto autentico con il territorio. Sono convinto che Barzio e la Valsassina abbiano tutte le carte in regola per sviluppare, insieme, un’offerta culturale e sociale moderna, sicura e avanguardista, capace di guardare al futuro con ambizione e responsabilità. Mettere a disposizione il nostro marchio e il nostro know-how significa contribuire a un percorso di valore, fatto di competenze, visione e attenzione concreta alla comunità”.