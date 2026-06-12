Palio delle Frazioni di Primaluna, sabato 20 giugno in scena lo spettacolare evento

Manifestazione in costume di carattere medioevale organizzata dal Gruppo Sbandieratori e Musici della Torre di Primaluna

Visite guidate alla torre, esibizioni e sfilate per le vie del paese, alle 20.30 entra nel vivo la competizione delle frazioni

PRIMALUNA – Sabato 20 giugno il paese fa un tuffo nel passato rivivendo l’epoca medioevale. Un giorno in cui le vie del paese si animano di colori, vessilli, tamburi e costumi d’epoca, è il giorno del Palio delle Frazioni, una delle manifestazioni storiche più attese e sentite della Valsassina.

Il Palio rappresenta da sempre un momento di forte identità comunitaria. Le sei frazioni di Primaluna: Cortabbio, Primaluna, Pessina, Gero, Barcone e Vimogno, si sfidano in una spettacolare competizione che unisce tradizione, abilità e spirito di appartenenza.

La manifestazione prende vita con il suggestivo corteo storico che attraversa il centro del paese: dame, cavalieri, musici e sbandieratori accompagnano il pubblico in un affascinante viaggio nel tempo. Il cuore dell’evento è la sfida per la conquista dell’Anello d’Oro, simbolo della vittoria del Palio, conteso da cavalieri e arcieri che rappresentano le diverse frazioni.

Accanto alla competizione non mancano spettacoli di sbandieratori, esibizioni di falconeria, animazioni medievali e momenti dedicati alla scoperta degli angoli suggestivi di Primaluna.

Il Palio delle Frazioni non è soltanto una rievocazione storica, è una festa che celebra la comunità, la memoria e le tradizioni di Primaluna. L’evento ogni anno richiama centinaia di persone, unite dal desiderio di condividere una serata speciale tra storia, spettacolo e passione.