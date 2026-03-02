Panathlon Lecco: quarta edizione di “We Me” in Valsassina

Gli studenti di Introbio e Cremeno hanno ascoltato le testimonianze di campioni locali e nazionali

Appuntamenti successivi a Oggiono e Lecco fino al 18 marzo

VALSASSINA – Grande partecipazione giovedì 26 febbraio per l’apertura della quarta edizione di “We Me – Viaggio ai confini tra sport e sfide quotidiane”, progetto promosso dal Panathlon Club Lecco e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado del Lecchese.

Il primo incontro si è tenuto a Introbio, alle 9 presso la scuola media “Niccolò Tommaseo”, alla presenza del presidente Riccardo Benedetti e del past-president Andrea Mauri. Testimonial di eccellenza hanno raccontato le loro esperienze: Dino Tenderini, preparatore atletico della Nazionale A di calcio, Francesco Gianola, vice campione italiano di corsa campestre, Nancy N’Guessan, capitana del Basket Costa Masnaga femminile, il canoista Nicola Ripamonti, Federica Ghezzi e Valentina Rolando della Pallavolo Alberto Picco di Lecco, e l’ex iridato di corsa in montagna Tita Lizzoli. Silvia Villa del Soroptimist Lecco ha inoltre illustrato il ruolo della “Carta etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport”.

Alle 11:00, gli ospiti e la dirigenza del Panathlon Lecco si sono spostati a Cremeno, all’Istituto “San Giovanni Bosco”, per il secondo incontro della mattinata. Entrambi gli appuntamenti hanno visto la partecipazione attiva di studenti e docenti, con domande e confronti sui temi delle testimonianze.

Il progetto proseguirà mercoledì 4 marzo a Oggiono, coinvolgendo la scuola primaria “Armando Diaz” e la secondaria di I grado “Marco D’Oggiono”, con collegamenti in videoconferenza alle primarie “Salvo D’Acquisto” (Peslago Oggiono), “L. Cadorna” di Ello, “Milite Ignoto” di Annone Brianza e la primaria di Dolzago. Testimonial attesi: Jennifer Isacco, medaglia di bronzo nel bob alle Olimpiadi di Torino 2006, rappresentanze della Calcio Lecco 1912, Picco Lecco, Rugby Lecco e delegazione Soroptimist Lecco.

Il calendario proseguirà mercoledì 11 marzo alla scuola media “Antonio Stoppani” di Lecco e si concluderà mercoledì 18 marzo con appuntamenti alle scuole “Antonietta Nava” e “Maria Ausiliatrice”.

La quarta edizione di “We Me” viene realizzata grazie alla collaborazione tra Panathlon Club Lecco, Comune di Lecco – Assessorato all’Educazione e allo Sport, Panathlon Distretto Area 2 Lombardia, tutte le scuole partecipanti e il Soroptimist Club Lecco.