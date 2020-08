Parco Grigna Settentrionale: successo per i campi natura 2020

“Divisi ma uniti!” è stato il motto del mese di luglio

BARZIO – “Divisi ma uniti!” è stato il motto del mese di luglio ai Campi Natura 2020 a cui hanno partecipato 132 bambini tra i 4 e gli 11 anni. L’iniziativa è stata organizzata dal Parco Regionale Grigna Settentrionale, gestito dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera.

Il grido “Campo base chiama stazione gialli, viola, rossi, verdi e azzurri” ha riecheggiato per tutto lo scorso mese nel piazzale antistante il museo La Fornace e nelle diverse aule allestite e dislocate tra la sede della Comunità Montana, Villa Merlo, e all’interno del museo stesso.

Un modo per riunire i bambini che in questi ultimi mesi non hanno potuto frequentare la scuola ed i loro amici, mantenendoli comunque separati, e coordinandoli da una cabina di regia. Un modo anche per far “respirare” i genitori che in questo difficile periodo sono stati impegnati tra lavoro, smart working e casa, ma che soprattutto si sono dovuti operare in giochi, laboratori invenzioni e quant’altro per tenere impegnati i propri pargoli. I messaggi di ringraziamento non sono mancati e molti sono stati proprio dettati dal cuore, ma il riscontro più bello è stato il sorriso che i bambini portavano a casa ogni pomeriggio.

“In questo periodo di particolare emergenza sanitaria, dove la delimitazione degli spazi e

l’impedimento del contatto fisico sono al centro dell’attenzione, siamo riusciti – commenta il

Presidente Fabio Canepari – ad attivare un servizio utile a bambini e genitori. L’entusiasmo degli operatori ha contagiato tutti e per questo il mio ringraziamento va a chi ha reso possibile questa iniziativa, sperando di poterla affiancare alle rodate settimane verdi che tanto sono mancate quest’anno replicare il prossimo anno, ma con condizioni diverse. Un ringraziamento in particolare ai volontari, al Comune di Pasturo, all’Associazione ‘Soci de Pastur’, a Alfio Buzzoni e ad Ambrogio Casari che si sono prestati in questo mese contribuendo con il loro prezioso aiuto”.

Il Parco Regionale Grigna Settentrionale e la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val

d’Esino e Riviera non si fermano, anzi… continuano nelle loro attività e saranno presenti dall’8 al 16 agosto in occasione della “Sagra delle Sagre” con le visite al Museo La Fornace.