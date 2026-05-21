“Pari Parole”, al CFPA di Casargo la serata conclusiva del progetto sulla parità di genere

Coinvolti studenti di cinque istituti del territorio in un percorso dedicato a stereotipi, inclusione e mondo del lavoro

Protagonisti gli alunni di Rota, Viganò, Bertacchi, Parini e CFPA Casargo

CASARGO – Una partecipata e significativa serata conclusiva, quella andata in scena lunedì 11 maggio al CFPA di Casargo nell’ambito del progetto “Pari Parole”, percorso dedicato al rapporto di genere, alla parità e alla riflessione sugli stereotipi che ancora oggi influenzano il mondo scolastico e professionale.

L’incontro ospitato nella scuola valsassinese ha rappresentato l’ultimo appuntamento di un percorso articolato in quattro eventi che hanno coinvolto diversi istituti del territorio, affrontando il tema della parità attraverso linguaggi e modalità vicine alle nuove generazioni.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati direttamente gli studenti e le studentesse dei cinque istituti coinvolti – Rota, Viganò, Bertacchi, Parini e CFPA Casargo – che hanno contribuito in prima persona alla realizzazione del progetto, occupandosi dei contenuti, dell’organizzazione e della comunicazione degli incontri.

Il percorso formativo, della durata di circa venti ore, ha permesso ai ragazzi di confrontarsi su temi attuali e particolarmente sentiti, sviluppando spirito critico, capacità comunicative e collaborazione tra scuole differenti.

La serata finale è stata dedicata in particolare al tema della parità di genere nel mondo professionale e, nello specifico, nel settore della ristorazione, ambito in cui persistono ancora stereotipi culturali in grado di condizionare le scelte formative e lavorative dei giovani.

Tra gli elementi più apprezzati del progetto è emersa la collaborazione nata tra gli studenti dei diversi istituti, che hanno lavorato insieme condividendo esperienze, idee e punti di vista.

Un approfondimento sui contenuti della serata sarà trasmesso all’interno della trasmissione “Generazione Rota” di Ondaradio.eu, in onda sabato 23 maggio dalle 10 alle 12 e curata direttamente dagli studenti dell’Istituto Rota.