Tutto pronto per il Valsassina Country Festival

A luglio in località Fornace a Pasturo

PASTURO – Il Valsassina Country Festival è alle porte e ha in serbo per l’edizione numero sei tantissime sorprese e novità. La manifestazione si conferma il più grande festival country italiano; molto amato e sentito in Valsassina ma con un’affluenza di pubblico che arriva da tutto il lecchese e non solo.

Quando

Si terrà nei giorni 11-12-13-14 luglio a Pasturo, in località Fornace, occupando uno spazio di 100.000 mq di cui 4.000 coperti dove si potrà vivere la favolosa epopea del West in un contesto d’eccezione; il mito della frontiera americana, la vita dei pionieri nelle pianure incontaminate, le inconfondibili melodie e i sapori della loro cucina più tipica.

Accumoli nel Cuore

Una bellissima festa che ha anche il sapore della generosità; l’associazione organizzatrice, Agri Music Event, infatti, anche quest’anno destinerà parte del ricavato alle esigenze della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale di Barzio e si unisce ad un altro importante progetto “Accumoli nel Cuore” nato dall’amicizia tra il corpo Musicale S. Cecilia di Barzio e la Banda Città di Accumoli. Lo scopo è quello di raccogliere almeno 50.000 € da destinare alla realizzazione di una cucina da collocare all’interno della struttura polifunzionale che si sta realizzando ad Accumoli (RT). Il Valsassina Country Festival si unisce alla raccolta benefica insieme alla Banca della Valsassina e alla Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus.

Il programma

Le proposte dei quattro giorni sono veramente tantissime:

– Ranch Rodeo

– Tappe regionali e nazionali di discipline inerenti la monta da lavoro americana

– Esclusivi workshop e le dimostrazioni di Natalia Estrada (Ranch Sorting)

– Dimostrazione e competizioni di agility con i cani, cow dog, sheep dog

– Fattoria didattica, battesimo della sella, luna park

– Musica e balli, con l’atteso concerto live, in calendario per la serata di venerdì, della famosa cantante country americana Jessica Lynn che farà qui l’unica data italiana gratuita per tutti gli ospiti del Festival, un appuntamento sicuramente da non perdere per tutti gli appassionati e non della musica country.

Per restare aggiornati potete seguire la pagina Facebook o il sito https://www.valsassinacountryfestival.it

A tutti gli imprenditori un appello per diventare partner del Valsassina Country Festival: diventa sponsor e fai cavalcare la tua attività insieme a noi!

Info e contatti:

mktg@valsassinacountryfestival.it

Ivan: 346-2724410

Marina: 348-2861003