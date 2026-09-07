Pasturo. Dalla Festa della Madonna della Cintura un nuovo campo per la comunità

Il progetto prevede un campo da calcio a sette in erba sintetica di circa 56 × 26 metri, con sistemazione del fondo e del drenaggio

Con la campagna “Adotta una zolla” è possibile sostenere simbolicamente il nuovo campo con una donazione a partire da 25 euro

PASTURO – La tradizionale Festa della Madonna della Cintura, culminata domenica 6 settembre con la Santa Messa e la processione, è stata l’occasione per presentare “Un nuovo campo per la comunità”, il progetto della Parrocchia di Sant’Eusebio per riqualificare il campo sportivo dell’Oratorio B. Colombo.

“L’oratorio è da sempre il cuore pulsante dell’aggregazione per i nostri ragazzi. Il campo da calcio non è solo uno spazio sportivo, ma un vero e proprio laboratorio di vita, dove si imparano il rispetto, l’amicizia e il gioco di squadra”, sottolinea don Lucio Galbiati.

Il progetto prevede un campo da calcio a sette in erba sintetica di circa 56 × 26 metri, con sistemazione del fondo e del drenaggio. Saranno inoltre installati protezioni antiurto e nuovi fari a LED a maggiore efficienza, mentre spogliatoi e locali docce saranno oggetto di manutenzione.

«Da molti anni i ragazzi sognano un campo in erba sintetica, come quelli sui quali giocano in trasferta. Per tanto tempo questo desiderio è rimasto chiuso in un cassetto: ora, con l’aiuto di tutti, può finalmente diventare realtà», aggiunge don Lucio.

Il costo complessivo dell’intervento è stimato in 101.600 euro, IVA compresa. La raccolta fondi è rivolta a cittadini, famiglie, imprese e associazioni. Tutte le donazioni transiteranno attraverso il Fondo di Comunità della Valsassina, costituito presso la Fondazione comunitaria del Lecchese, garantendo trasparenza e tracciabilità nell’utilizzo delle risorse.

Con la campagna “Adotta una zolla” è possibile sostenere simbolicamente il nuovo campo con una donazione a partire da 25 euro. A chi parteciperà sarà consegnato uno speciale attestato nel giorno dell’inaugurazione.

Come sostenere il progetto

È possibile donare online dalla pagina indicata di seguito oppure tramite bonifico bancario:

Intestatario: Fondazione comunitaria del Lecchese

Banca: Banca della Valsassina

IBAN: IT87 B085 1522 9000 0000 0501 306

Causale: Fondo Valsassina – Campo Oratorio Pasturo

Tutte le informazioni sul progetto e sulle modalità di donazione sono disponibili alla pagina: