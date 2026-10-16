Pasturo. Dalle api alla tavola: un viaggio alla scoperta del miele

Martedì 27 ottobre al Cineteatro Bruno Colombo ore 20.30 l’incontro “La montagna che nutre”

Tre esperti accompagneranno il pubblico in un percorso tra apicoltura, salute e nutrizione. L’iniziativa è promossa dal Comune di Pasturo

PASTURO – Cosa si nasconde dietro un semplice cucchiaino di miele? Dalla complessa organizzazione delle api alle caratteristiche di uno degli alimenti più conosciuti e utilizzati sulle nostre tavole, il Comune di Pasturo propone una serata per scoprire un mondo nel quale natura, territorio e lavoro dell’uomo si intrecciano.

L’appuntamento è per martedì 27 ottobre, alle ore 20.30, al Cineteatro Bruno Colombo, con l’incontro dal titolo “La montagna che nutre – Il miele: dalle api alla nostra tavola”, aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza.

Un viaggio che partirà dall’alveare per arrivare all’alimentazione quotidiana, attraverso gli interventi di tre professionisti che affronteranno il tema da prospettive differenti.

Ad aprire la serata sarà l’apicoltore Fulvio Muttoni, protagonista dell’intervento “Dentro l’alveare – La straordinaria società delle api”. Il pubblico potrà conoscere l’organizzazione della colonia, i diversi ruoli delle api e il sistema di collaborazione che permette all’alveare di funzionare e produrre miele.

Il secondo approfondimento, “Dentro il miele – Il miele e la salute: cosa c’è davvero dentro?”, sarà affidato al medico Maurizio Ghezzi, che illustrerà le principali sostanze contenute nel miele e il loro rapporto con l’organismo.

A completare il percorso sarà la nutrizionista Daniela Invernizzi, con l’intervento “Dall’alveare alla tavola – Il miele nell’alimentazione: energia e benessere”, dedicato al ruolo di questo alimento nella dieta quotidiana.

Tre contributi che permetteranno di approfondire non soltanto le caratteristiche del miele, ma anche il legame tra le api, l’ambiente e le produzioni del territorio.

L’iniziativa nasce dalla volontà di avvicinare il pubblico a un alimento familiare, ma del quale spesso si conoscono soltanto alcuni aspetti. Dalla raccolta del nettare al lavoro degli apicoltori, fino al consumo sulle nostre tavole, il miele racconta infatti un rapporto stretto tra biodiversità, tradizioni e attività umane.

La serata offrirà quindi l’opportunità di approfondire il mondo dell’apicoltura e di comprendere meglio le caratteristiche di un prodotto legato anche agli ambienti montani.