Pasturo. Fino al 31 maggio, in biblioteca, la mostra “I colori nell’arteterapia”

PASTURO – Sarà aperta fino al 31 maggio presso lo spazio espositivo della biblioteca di Pasturo la mostra dal titolo “I colori nell’arteterapia” frutto del laboratorio di sperimentazione bianco-nero-colore. L’iniziativa è stata organizzata dalla Cooperativa Le Grigne in collaborazione con la scuola dell’infanzia Antonia Pozzi per mostrare l’arte come strumento di conoscenza e rappresentazione del mondo, intermediario di relazione.

“Il progetto si è rivelato un’esperienza estremamente positiva. In ogni incontro si è potuta osservare un’evoluzione significativa sul piano relazionale (con un coinvolgimento sempre maggiore da parte di bambini e utenti) e sul piano operativo, durante la realizzazione delle opere (i partecipanti si sono sentiti sempre più liberi di sperimentare e di esprimersi)”.

A parlare sono le referenti del progetto Cdd Barbara Castelletti e Silvia Artusi e la referente del progetto asilo Daria Selva: “I bambini hanno accolto con entusiasmo gli utenti, dimostrando curiosità e preparazione, e l’appuntamento era diventato un momento atteso da entrambe le parti”.

Il progetto aveva l’obiettivo di favorire l’incontro e l’interazione tra i partecipanti. Attraverso l’arteterapia, un linguaggio espressivo non verbale, si è potuto promuovere il dialogo, la creatività e l’inclusione, offrendo a ciascuno l’opportunità di comunicare ed esprimersi in modo autentico.

Gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti: stimolare la creatività attraverso il colore; favorire l’inclusione tra bambini e utenti; sperimentare tecniche artistiche diverse; potenziare la relazione tra il segno grafico e l’esperienza sensoriale. Tutti sono invitati a visitare la mostra.