Pasturo, giovedì sera la presentazione del “Progetto Borghi”

L’amministrazione comunale guarda al futuro per valorizzare il proprio paese e incentivare il turismo

Giovedì alle 20.45 un incontro pubblico per presentare il progetto ai cittadini

PASTURO – L’amministrazione comunale guarda al futuro per la valorizzazione del proprio paese e l’incentivo dell’ospitalità turistica. Per farlo lancia il “Progetto Borghi” e invita la cittadinanza a partecipare a una serata in cui verrà presentata l’iniziativa e il percorso intrapreso dal Comune di Pasturo.

“In questi ultimi due anni si è assistito ad un boom turistico per le mete meno note – spiega il sindaco Pierluigi Artana – Complice il Covid, i viaggiatori hanno indirizzato le loro preferenze verso destinazioni meno frequentate, recuperando abitudini appartenute alle generazioni precedenti”. Questa tendenza coglie impreparate piccole realtà che non sono attrezzate per rispondere alle aumentate richieste di soggiorno e ospitalità.

“Tra le diverse iniziative per valorizzare le risorse delle aree interne e promuovere un turismo di qualità nei piccoli comuni italiani c’è Progetto Borghi, nato a fine del 2020 – prosegue il sindaco – Pasturo è entrato a far parte di questo progetto dedicato al mondo dei Borghi e ha partecipato al Forum digitale che si è tenuto ad Ottobre 2021″.

Rispetto i decenni precedenti sono in crescita le persone che fuggono dai grandi centri abitati e dalle città. Gli amanti della natura, della montagna e i lavoratori da remoto cercano ospitalità in piccoli paesi e realtà poco affollate.

“Puntiamo sul poter accogliere questo tipo di turismo, quello che porta valore e rispetta le destinazioni perché si basa sulla ricerca dell’autenticità – conclude Artana – A contrasto del turista ‘mordi e fuggi’, questo può rappresentare una risorsa importante per i piccoli comuni caratterizzati spesso da dinamiche di spopolamento e impoverimento dei servizi essenziali”.

Per informare i cittadini riguardo questo progetto e le iniziative che seguiranno l’Amministrazione dà appuntamento ai suoi cittadini giovedì 16 marzo alle 20.45 presso la Sala Consiliare del Comune.