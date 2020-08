PASTURO – Venerdì 21 e sabato 22 agosto dalle ore 10 alle 12. Queste le due giornate fissate dal comune di Pasturo per la distribuzione dei bidoni per la raccolta porta a porta del vetro. La distribuzione avverrà presso il magazzino di via Parrocchiale, si raccomanda l’uso della mascherina e si invitano i cittadini a evitare assembramenti.