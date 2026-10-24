Pasturo, il miele racconta la montagna: incontro martedì 27 ottobre

Al Cineteatro Bruno Colombo un incontro promosso dal Comune per valorizzare l’apicoltura e il suo legame con il territorio

Tre esperti approfondiranno il ruolo delle api nell’ambiente, le caratteristiche del miele e il suo impiego nell’alimentazione. Ingresso libero alle 20.30

PASTURO – Un piccolo prodotto capace di raccontare un intero territorio, il lavoro di chi se ne prende cura e gli equilibri naturali da cui dipende. A Pasturo il miele diventa il punto di partenza per parlare di montagna, biodiversità e alimentazione, attraverso una serata divulgativa promossa dall’Amministrazione comunale.

L’appuntamento è fissato per martedì 27 ottobre, alle ore 20.30, al Cineteatro Bruno Colombo, dove si terrà l’incontro “La montagna che nutre – Il miele: dalle api alla nostra tavola”, dedicato a una delle attività che meglio esprimono il rapporto tra uomo e ambiente.

Al centro dell’iniziativa non ci sarà soltanto il miele come alimento, ma anche il ruolo dell’apicoltura nella conservazione del patrimonio naturale. Un’attività che, soprattutto nelle aree montane, mantiene uno stretto legame con la conoscenza del territorio, i suoi ritmi stagionali e la salvaguardia della biodiversità.

Le api svolgono infatti una funzione fondamentale nell’impollinazione, contribuendo alla riproduzione di numerose specie vegetali e al mantenimento degli ecosistemi. Comprendere il funzionamento di un alveare significa quindi avvicinarsi anche ai delicati equilibri che caratterizzano l’ambiente montano.

Da questa consapevolezza nasce la proposta del Comune di Pasturo, che ha scelto di affrontare l’argomento attraverso tre punti di vista complementari, affidando gli approfondimenti a professionisti con competenze differenti.

Il primo intervento sarà quello dell’apicoltore Fulvio Muttoni, che accompagnerà i presenti alla scoperta della vita all’interno dell’alveare. Attraverso il tema “La straordinaria società delle api”, illustrerà l’organizzazione della colonia e il lavoro degli insetti, permettendo di conoscere meglio una realtà naturale tanto affascinante quanto complessa.

L’attenzione si sposterà poi sulle caratteristiche del miele con il medico Maurizio Ghezzi, chiamato ad approfondirne la composizione e il rapporto con la salute. Un’occasione per andare oltre la conoscenza comune del prodotto e comprenderne meglio le proprietà.

A completare la serata sarà la nutrizionista Daniela Invernizzi, che affronterà il ruolo del miele nell’alimentazione quotidiana, soffermandosi sull’apporto energetico, sul benessere e sull’importanza di inserirlo in una dieta equilibrata.

Tre contributi diversi, dunque, per affrontare un unico tema senza fermarsi agli aspetti più conosciuti della produzione e del consumo del miele. L’obiettivo è offrire ai partecipanti strumenti utili per comprenderne il valore, mettendo in relazione conoscenze scientifiche, esperienza sul campo e abitudini alimentari.

L’iniziativa vuole essere anche un riconoscimento al lavoro delle realtà locali che continuano a mantenere vive attività legate alla montagna. L’Amministrazione comunale sottolinea infatti l’importanza dell’impegno di chi, attraverso la propria passione e le proprie competenze, contribuisce a preservare e valorizzare il patrimonio naturale del territorio.

Non si tratterà di una conferenza riservata agli addetti ai lavori, ma di un incontro aperto a tutta la cittadinanza, pensato per rendere accessibili temi che riguardano da vicino l’ambiente e la vita quotidiana.

La partecipazione è libera e gratuita. L’appuntamento è per martedì 27 ottobre, alle 20.30, nella sala del Cineteatro Bruno Colombo di Pasturo.