Pasturo, la benedizione degli animali per Sant’Antonio

Appuntamento il 22 gennaio con un ricco programma

Si benediranno gli animali per la ricorrenza del santo

PASTURO – La Pro Loco Pasturo in collaborazione con altre associazioni festeggia Sant’Antonio.

Il programma: alle 9.30 appuntamento in Piazza XXV Aprile di tutti i partecipanti con gli animali. Alle 10.30 partenza dalla Piazza, percorrendo Via IV Novembre, Viale Trieste, Via Roma, Via Manzoni, Piazza Vittorio Veneto e Via IV Novembre. Alle 11.30 benedizione in Piazza XXV Aprile degli animali da parte del Parroco di Pasturo, Don Antonio Fazzini.

Sono invitati a partecipare tutti i possessori di capi bovini, equini, ma anche cani, gatti, etc per rivivere un’antica tradizione e per passare una mattinata in compagnia.

Il ristorante “Grigna” di Pasturo sarà lieto di servire il pranzo con menù particolare “S. Antonio Abate” prenotando al numero di telefono 0341-955159