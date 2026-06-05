Pasturo. Modifiche alla viabilità: senso unico alternato sulla Sp 62 per lavori stradali

Il provvedimento scatterà dalle 8.30 di lunedì 8 giugno nei pressi dell’incrocio con la Sp 64 in direzione Barzio

La Provincia di Lecco ha disposto la modifica alla circolazione per consentire interventi di ripristino e protezione dei cigli stradali

PASTURO – Modifiche alla viabilità sulla Sp 62 della Valsassina per consentire l’esecuzione di interventi di ripristino e protezione dei cigli stradali in prossimità dell’intersezione con la Sp 64 in direzione Barzio.

La Provincia di Lecco ha disposto l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico lungo la strada provinciale nel tratto compreso tra il chilometro 11+800 e il chilometro 11+900, in corrispondenza dell’area di cantiere situata nei pressi dell’incrocio tra la Sp 62 e la Sp 64 diramazione Barzio.

Il provvedimento entrerà in vigore alle ore 8.30 di lunedì 8 giugno e resterà attivo fino al termine dei lavori, sabati e giorni festivi compresi.

L’intervento rientra nelle attività programmate dalla Provincia di Lecco per il ripristino e la protezione di un tratto di margine stradale. La regolamentazione del traffico è stata adottata per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, garantendo al tempo stesso la circolazione dei veicoli lungo la provinciale.

La segnaletica temporanea sarà predisposta secondo quanto previsto dal Codice della strada e l’ordinanza sarà in vigore fino alla conclusione del cantiere.