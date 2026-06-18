“Personaggi Introbiesi del XX secolo”, sabato sera proiezione di diapositive in oratorio

L’iniziativa è organizzata da Emilio Magni, Gerry Calvanese e Maurizio Paroli e si terrà nel salone dell’oratorio alle 21

Emilio Magni durante la serata presenterà il nuovo libro “Racconti e tradizioni”

INTROBIO – La storia del paese raccontata tramite le immagini e i personaggi che hanno attraversato il XX secolo.

Quella che si terrà sabato alle 21 presso il salone dell’oratorio sarà una serata speciale per l’identità e la memoria di Introbio.

L’iniziativa è organizzata da Emilio Magni, Gerry Calvanese e Maurizio Paroli, tre appassionati di storia e fotografia che hanno raccolto ricordi e immagini del loro amato paese. Durante la serata verranno proiettate diapositive dei personaggi dal 900 al 2000, si potranno ammirare ricordi e momenti significativi della comunità, tra i tanti quello della costruzione del rifugio Buzzoni all’Alpe Mota.

Con l’occasione Emilio Magni presenterà il suo nuovo libro “Racconti e tradizioni”.