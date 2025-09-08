Pian delle Betulle, gli Alpini celebrano i 66 anni della Chiesetta votiva del Battaglione Morbegno

Nel fine settimana si è rinnovata la tradizione delle Penne Nere

L’abbraccio degli Alpini ai loro caduti

MARGNO – Un weekend di memoria, fede e amicizia ha illuminato il Pian delle Betulle il 6 e 7 settembre 2025, in occasione del 66º anniversario della consacrazione della chiesetta votiva del Battaglione Morbegno. Un luogo simbolo, “carico di storia e valori che resistono al tempo”, dove ogni anno gli Alpini si ritrovano per onorare i Caduti e rinsaldare quel legame che unisce generazioni diverse sotto lo stesso cappello.

La celebrazione è iniziata sabato sera con la fiaccolata alpina, seguita dal concerto del Coro Femminile Futura di Lecco, che ha reso l’atmosfera ancora più intensa e suggestiva.

Domenica 7 settembre, tra le montagne della Valsassina, la Sezione di Lecco dell’Associazione Nazionale Alpini ha guidato la cerimonia. Dopo l’alzabandiera e il saluto del Presidente sezionale, si è celebrata la Santa Messa sul sagrato, seguita dalla benedizione delle piastre votive e dall’ammainabandiera. Presenti diverse istituzioni del territorio, tra cui i sindaci e la presidente della Provincia Alessandra Hofmann, e i rappresentanti delle forze dell’ordine.

Particolarmente sentite le parole del Colonnello Venturini, comandante del V Reggimento Alpini, che ha ricordato il significato profondo di questo appuntamento, chiudendo il suo discorso con il motto del reggimento: “Nec videar dum sim – Non per apparire ma per essere”. Un messaggio potente, che racchiude in poche parole lo spirito autentico degli Alpini.

Tra canti, silenzi e saluti, la giornata si è trasformata in un grande abbraccio collettivo: quello degli Alpini della Sezione di Lecco ai loro Caduti. Un rito che da 66 anni custodisce memoria, fede e onore.

GALLERIA FOTOGRAFICA di Davide Rusconi