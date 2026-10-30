Piani dei Resinelli, la strada riapre oggi: lavori conclusi in anticipo

Ad annunciare la riapertura anticipata è il sindaco Giovanni Bruno Bussola. Restano da completare il rifacimento della segnaletica orizzontale e la posa dell’ultimo tratto di guard rail

BALLABIO – La strada che collega Ballabio ai Piani dei Resinelli riapre al traffico con un giorno di anticipo rispetto al programma. Ad annunciarlo è il sindaco di Ballabio, Giovanni Bruno Bussola, comunicando la conclusione dei lavori di asfaltatura e il ripristino della circolazione a partire da oggi, venerdì 30 ottobre.

“Gli interventi si sono conclusi positivamente e hanno permesso di migliorare le condizioni di sicurezza e percorribilità della strada”, ha riferito il primo cittadino.

Il cantiere non è tuttavia ancora completamente terminato. Nei prossimi giorni saranno calendarizzati il rifacimento della segnaletica orizzontale e la posa dell’ultimo tratto di guard rail. Si tratta degli ultimi interventi previsti, che verranno eseguiti senza ulteriori chiusure della strada, ma con l’istituzione temporanea del senso unico alternato.

Il sindaco ha infine voluto ringraziare tutti per la collaborazione e la pazienza dimostrate durante il periodo dei lavori.