Piani delle Betulle, gli Alpini ricordano i Caduti: celebrato il 67° anniversario della Chiesetta Votiva

Durante la cerimonia sono state benedette e consegnate le nuove marmette

Tanti i partecipanti al consueto appuntamento delle Penne Nere

MARGNO – Si è rinnovata ieri, domenica 6 settembre, ai Piani delle Betulle la tradizionale cerimonia in occasione del 67° anniversario della consacrazione della Chiesetta Votiva del Battaglione Morbegno, appuntamento che ogni anno riunisce Alpini, autorità, associazioni e famiglie nel ricordo di quanti hanno perso la vita nelle guerre.

Presso la “tenda dell’Anima”, luogo simbolo della memoria alpina, si sono svolti i momenti di preghiera e raccoglimento. La Santa Messa è stata celebrata da don Marco Molteni, alla presenza di numerosi Alpini arrivati con i propri gagliardetti, delle associazioni combattentistiche e d’arma e dei rappresentanti delle istituzioni.

Durante la cerimonia sono state inoltre benedette e posizionate nuove marmette, alla presenza dei parenti. Ognuna rappresenta la testimonianza della storia di un giovane che ha compiuto il proprio dovere e affrontato la durezza dei conflitti. Un gesto che rinnova il legame tra la memoria del passato e le generazioni di oggi.

Non è mancato il richiamo alla pace, particolarmente significativo in una giornata dedicata al ricordo dei Caduti. La cerimonia ha rappresentato infatti un’occasione per mantenere viva la memoria delle vittime delle guerre, ma anche per ribadire l’importanza di costruire un futuro fondato sulla pace.

Numerose le autorità presenti. Tra quelle civili il prefetto di Lecco Paolo Ponta, il consigliere provinciale Antonio Pasquini e i sindaci del territorio. Per le autorità militari erano presenti il colonnello Riccardo Venturini, comandante del 5° Reggimento Alpini, il tenente colonnello Giovanni Pasotto, comandante del Battaglione Morbegno, e il colonnello Nicola Melidonis, comandante provinciale dei Carabinieri.

A rendere solenne la cerimonia anche il picchetto degli Alpini del Battaglione Morbegno, la partecipazione dei ragazzi del campo scuola, del Coro Grigna e del Corpo Musicale di Pasturo.

Ai Piani delle Betulle si sono così ritrovati Alpini provenienti dalle diverse sezioni e dai gruppi del territorio, insieme alle associazioni combattentistiche e d’arma, in una giornata che ha unito memoria, tradizione e comunità. Un appuntamento che, 67 anni dopo la consacrazione della Chiesetta Votiva, continua a rappresentare un momento importante per il mondo alpino lecchese: il ricordo dei Caduti resta vivo e, accanto alla memoria, si rinnova ogni anno l’invito a guardare alla pace come valore da custodire e trasmettere alle nuove generazioni.

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