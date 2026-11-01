Piani di Bobbio, la nuova cabinovia prende forma: collaudi in corso, inaugurazione il 23 novembre

Un appuntamento atteso per il comprensorio sciistico valsassinese

BARZIO – La nuova cabinovia dei Piani di Bobbio è sempre più vicina al debutto. Il cantiere per la realizzazione del nuovo impianto di risalita prosegue e in questi giorni sono in corso i collaudi delle nuove cabine, una delle ultime tappe in vista dell’inaugurazione, fissata per il prossimo 23 novembre.

Un appuntamento atteso per il comprensorio sciistico valsassinese, che si prepara a voltare pagina dopo oltre trent’anni di servizio della vecchia funivia, entrata in funzione nel 1993 e smantellata a partire dallo scorso aprile per lasciare spazio a una struttura di nuova generazione.

L’intervento rappresenta una delle opere più importanti per il futuro dei Piani di Bobbio. Il progetto, sostenuto da Itb – Imprese Turistiche Barziesi – punta a rendere più rapido ed efficiente il collegamento tra Barzio e le piste in quota, migliorando al tempo stesso le prestazioni dell’impianto e la capacità di trasporto.

La nuova telecabina avrà infatti una portata di 3.400 persone all’ora e consentirà di raggiungere la stazione a monte in circa cinque minuti. Le cabine, 90 in totale, potranno ospitare dieci persone sedute ciascuna. Una capacità di trasporto decisamente superiore rispetto al vecchio impianto, pensata per rispondere alle esigenze di una località che ogni anno richiama sciatori, escursionisti e turisti.

Il nuovo sistema sarà inoltre più moderno ed efficiente dal punto di vista energetico, con un funzionamento più silenzioso e la possibilità di operare anche nelle ore serali e notturne. Il progetto prevede anche un numero inferiore di sostegni lungo la linea, con l’obiettivo di ridurre l’impatto dell’infrastruttura sul paesaggio.

L’investimento complessivo supera i 22 milioni di euro, di cui 10 milioni finanziati dal Ministero del Turismo e la restante parte coperta con risorse proprie della società che gestisce gli impianti.