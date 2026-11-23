A Barzio il taglio del nastro alla presenza della senatrice Daniela Santanchè e delle autorità. Una giornata storica per la Valsassina

La nuova cabinovia sostituisce la precedente risalente al 1993: “Un accesso più comodo, una maggiore capacità di trasporto, un viaggio migliore”

BARZIO – “Oggi una promessa è stata mantenuta”. Nelle parole della senatrice Daniela Santanchè c’è il significato di una giornata destinata a segnare la storia dei Piani di Bobbio. Trentatré anni dopo l’entrata in funzione della precedente struttura, Barzio e la Valsassina hanno dato il benvenuto ufficiale alla nuova cabinovia, un’opera da oltre 23 milioni di euro che apre un altro capitolo nella storia di una delle località turistiche più amate e frequentate del Lecchese.

Dopo mesi di lavori, un cantiere impegnativo e una corsa contro il tempo per arrivare pronti all’inverno, la nuova telecabina Barzio-Piani di Bobbio è stata inaugurata alla presenza delle istituzioni, dei vertici di Imprese Turistiche Barziesi e di quanti hanno contribuito alla sua realizzazione questa mattina, lunedì 23 novembre, alla stazione di partenza di Barzio, in località La Piazza. A condurre la cerimonia Luca Jurman, cantante, musicista e produttore discografico, noto al grande pubblico anche per il suo passato come insegnante di canto nel talent show “Amici di Maria De Filippi”, frequentatore della località come sciatore.

Un momento che ha riunito passato e futuro, con il ricordo dell’impianto che per oltre trent’anni ha accompagnato generazioni di sciatori ed escursionisti verso Bobbio e l’entusiasmo per una struttura completamente rinnovata, pensata per rispondere alle esigenze di un turismo che cambia.

La cerimonia ha visto la partecipazione della senatrice Daniela Santanchè, dell’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi, del sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza, del prefetto di Lecco Paolo Ponta e di numerose autorità civili, religiose e militari.

A raccontare l’emozione di chi ha seguito da vicino il percorso che ha portato alla realizzazione dell’opera è stato Massimo Fossati, amministratore delegato di Imprese Turistiche Barziesi (ITB). Nel suo intervento, prima ancora di parlare delle caratteristiche del nuovo impianto, ha voluto rivolgere un pensiero a tutte le persone che hanno lavorato per trasformare il progetto in realtà. “Siamo arrivati finalmente alla fine. Siamo qui per inaugurare la nostra nuova telecabina – ha esordito –. È stato veramente incredibile vedere tutte queste persone che sono venute per noi. Devo ringraziare principalmente i nostri collaboratori, Doppelmayr e tutti quelli che hanno lavorato per realizzare questo impianto, e i nostri dipendenti, che per sei mesi hanno lavorato senza sosta per rispettare le scadenze. Ce l’abbiamo fatta“.

Parole semplici, che restituiscono il peso di un intervento complesso, portato avanti con l’obiettivo di consegnare alla Valsassina un collegamento all’altezza delle nuove esigenze del comprensorio. “Per chi viene ai Piani di Bobbio, la giornata in montagna comincia già dalla partenza di Barzio – ha sottolineato Fossati –. Abbiamo voluto investire prima di tutto nella qualità del servizio: un accesso più comodo, una maggiore capacità di trasporto e un viaggio migliore per chi scia, per le famiglie e per chi frequenta la montagna anche d’estate”.

Per ITB, tuttavia, quello di oggi non rappresenta un punto d’arrivo definitivo. “La nuova telecabina è una tappa importante, ma il nostro percorso di investimenti proseguirà”, ha ribadito l’amministratore delegato.

Tra i momenti centrali della cerimonia, l’intervento di Daniela Santanchè, che ha ricordato il lungo percorso condiviso con Imprese Turistiche Barziesi per arrivare alla realizzazione dell’impianto. Il progetto ha richiesto un investimento complessivo di oltre 23 milioni di euro, dei quali 10 milioni provenienti dal Ministero del Turismo e oltre 13 milioni sostenuti dalla parte privata. Una collaborazione che Santanchè ha indicato come esempio di come istituzioni e imprese possano contribuire insieme allo sviluppo dei territori.

“Per ogni euro pubblico è stato messo più di un euro privato. Credo che questo sia il modo in cui dobbiamo lavorare insieme, perché il successo nasce dalla collaborazione tra pubblico e privato, soprattutto quando lo Stato crede nelle persone e nei progetti e, invece di ostacolare, aiuta”.

Ma il significato dell’opera, secondo la senatrice, va oltre i numeri e le caratteristiche tecniche. Riguarda la possibilità di investire nella montagna come luogo in cui vivere, lavorare e costruire il proprio futuro. “Quando si realizzano opere come questa si aiuta il territorio. Voglio dire ai tanti giovani presenti oggi che il futuro sta anche nelle nostre montagne, nella possibilità di non essere obbligati ad andare via, ma di trovare strutture e attività capaci di creare lavoro“.

Un pensiero rivolto soprattutto alle nuove generazioni, che nella crescita del turismo e dei servizi possono trovare nuove prospettive professionali. Santanchè ha poi richiamato il valore della montagna anche al di fuori della stagione sciistica, sottolineando come la frequentazione estiva stia assumendo un’importanza crescente.

“Mi auguro veramente che questa telecabina possa essere utilizzata dodici mesi all’anno. Abbiamo visto quanto la montagna sia frequentata anche durante l’estate. Qui i lombardi vengono per trascorrere il tempo con le proprie famiglie, per sciare, ma anche per camminare e scoprire percorsi bellissimi”.

A condividere la soddisfazione per il traguardo raggiunto anche i rappresentanti di Regione Lombardia, che hanno sottolineato il ruolo strategico dei Piani di Bobbio nel panorama turistico regionale. “Un intervento importante, un segnale positivo della volontà di investire su una delle stazioni sciistiche più comode per il territorio brianzolo, comasco e lecchese – ha dichiarato Alessandro Fermi –. Il fatto che si sia investito nello sport e nell’attrattività, sia invernale che estiva, anche grazie all’aiuto di Regione Lombardia, è per me motivo di orgoglio”.

Un territorio, quello dei Piani di Bobbio, che grazie alla sua vicinanza ai principali centri della Lombardia rappresenta da sempre una meta privilegiata per migliaia di sciatori, famiglie ed escursionisti. “È un grande giorno di festa per la Valsassina – gli ha fatto eco il sottosegretario Mauro Piazza –. Oggi abbiamo inaugurato un impianto nuovo e moderno, ancora più comodo per raggiungere le piste da sci”.

Piazza ha quindi allargato lo sguardo agli interventi previsti per il futuro dell’altopiano, richiamando anche il progetto di potenziamento dei Piani di Artavaggio. “La Lombardia ha investito su questi comprensori sciistici e sul Patto territoriale, che riguarda non soltanto Bobbio, ma anche l’impianto di Artavaggio, destinato a completare questo disegno di potenziamento turistico dell’altopiano”.

Tra i discorsi della mattinata, particolarmente sentito quello del prefetto di Lecco Paolo Ponta, che ha scelto di raccontare anche il proprio legame personale con queste montagne. “L’estate scorsa sono salito con la mia famiglia utilizzando la vecchia funivia – ha ricordato –. Vedere oggi quest’opera completata, con queste cabine meravigliose e una tecnologia sempre più avanzata che permette di salire in sicurezza, è veramente una gioia”.

Un ricordo che ha lasciato spazio a una riflessione sul significato di rendere la montagna sempre più accessibile, senza dimenticarne la natura e la fragilità. “Credo che la parola più bella da utilizzare oggi sia meraviglia, ma anche rispetto. Il turismo è giusto che ci sia, ben vengano questi impianti perché portano persone sia d’estate che d’inverno. Però la montagna è qualcosa di sacro e bisogna avvicinarsi sempre con rispetto“.

Un invito a non considerare le terre alte soltanto come luoghi di svago, ma come un patrimonio da conoscere e preservare. “Questo non è un parco divertimenti, questa è la nostra montagna. Dobbiamo esserne orgogliosi e dobbiamo essere orgogliosi che, con tanto lavoro e tanta competenza, vengano realizzate opere di questo genere, che consentono a tutti di viverla con gioia e sicurezza. È una bella giornata non soltanto per Barzio e per i Piani di Bobbio, ma per tutta la provincia di Lecco”, ha concluso il prefetto.

Prima del momento più atteso della cerimonia, quello del taglio del nastro, c’è stato spazio anche per un passaggio particolarmente significativo, affidato a don Lucio Galbiati, parroco di Barzio, che ha rivolto un ringraziamento ai lavoratori impegnati nella costruzione dell’impianto (tra coloro che l’hanno progettato figura anche l’ingegner Riccardo Riva).

“Vorrei innanzitutto ringraziare i giovani lavoratori che, con il loro entusiasmo, hanno permesso di costruire quest’opera – ha detto –. La cosa più importante era arrivare alla fine senza che nessuno si facesse male. Tutto è andato bene, grazie alle misure di sicurezza e all’attenzione che questi ragazzi hanno messo nel loro lavoro”. Poi la preghiera, rivolta a Maria Regina dei Monti e delle Funivie, alla quale è dedicato il santuario dei Piani di Bobbio. Un’intitolazione particolare, profondamente legata alla storia della località e ai suoi impianti di risalita. Don Lucio ha invocato la benedizione sul nuovo collegamento, affinché possa accompagnare in sicurezza sciatori, escursionisti, bambini, famiglie e anziani verso le montagne.

A suggellare la mattinata, il tradizionale taglio del nastro, alla presenza di Santanchè, dei vertici di ITB e delle autorità intervenute. Un gesto simbolico che ha sancito ufficialmente l’inaugurazione della telecabina e la conclusione di un progetto sul quale si è concentrato un grande impegno tecnico ed economico. Poi, per tutti i presenti, la salita verso i Piani di Bobbio sulle nuove cabine, veloci e silenziose, immerse in un paesaggio dove tra i colori autunnali, a poco a poco, cominciano a comparire i primi sprazzi d’inverno.

Addio alla cabinovia del 1993: il nuovo impianto guarda al futuro

Con la nuova telecabina si chiude un capitolo importante nella storia dei Piani di Bobbio: quello della precedente struttura, entrata in funzione nel 1993, che per oltre trent’anni ha trasportato generazioni di sciatori ed escursionisti da Barzio fino all’altopiano.

Il nuovo impianto Doppelmayr, con cabine da dieci posti, è stato progettato per offrire più spazio, comfort e una maggiore capacità di trasporto, rendendo più agevole la risalita anche nelle giornate di maggiore affluenza. La linea percorre oltre 2,1 chilometri, superando un dislivello di circa 830 metri, con una velocità di progetto di 6,5 metri al secondo. Il tracciato conta 16 sostegni e una fune del diametro di 62 millimetri, mentre il tempo nominale di percorrenza previsto è di circa sette minuti.

Le cabine consentiranno di trasportare più comodamente passeggeri e attrezzature, migliorando la gestione degli accessi al comprensorio e riducendo le criticità legate alle code nei periodi di maggiore frequentazione.

Un’attenzione particolare è stata riservata anche alla possibilità di utilizzo durante tutto l’anno. La telecabina è infatti predisposta per il servizio serale e notturno, una caratteristica che amplia le prospettive di sviluppo delle attività turistiche e ricreative in quota.

L’investimento non si limita dunque alle esigenze dello sci invernale, ma guarda anche a un pubblico sempre più ampio, composto da famiglie, escursionisti e appassionati che scelgono Bobbio per trascorrere una giornata immersi nella natura.

Un investimento che apre la strada a nuovi progetti

La nuova telecabina rappresenta uno dei principali interventi realizzati da Imprese Turistiche Barziesi, società che dal 1959 opera nello sviluppo e nella gestione degli impianti turistici del territorio.

Un percorso che negli anni ha visto il progressivo rinnovamento delle infrastrutture del comprensorio, accompagnato dagli investimenti per migliorare l’innevamento programmato e la qualità dei servizi offerti agli ospiti.

E lo sguardo è già rivolto ai prossimi anni. Tra i progetti allo studio figurano la realizzazione di un nuovo rifugio nei pressi della stazione a monte e ulteriori interventi di potenziamento degli impianti di risalita, con l’obiettivo di rendere Bobbio Ski Area sempre più attrattiva e funzionale.

L’apertura al pubblico della nuova telecabina è prevista con l’avvio della stagione invernale, indicato per sabato 28 novembre, salvo eventuali variazioni legate alle condizioni operative e meteorologiche.

Ma intanto, oggi, ai piedi di quelle montagne che da decenni rappresentano una delle mete più familiari per i lecchesi, il futuro ha cominciato a prendere forma.

Dopo trentatré anni cambia il modo di salire ai Piani di Bobbio, non il legame che unisce questo luogo alla sua gente. La nuova telecabina raccoglie idealmente il testimone della precedente, pronta ad accompagnare altre generazioni verso la neve d’inverno, i sentieri d’estate e i panorami che, stagione dopo stagione, continuano a rendere speciale questa montagna.

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