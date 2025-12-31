Piani Resinelli e valorizzazione degli immobili: previsto un incontro pubblico

Dopo importanti interventi di recupero e riqualificazione, prende forma un piano di valorizzazione e gestione degli immobili pubblici nella località

Sabato 10 gennaio, al centro servizi Piero e Marco Dellasanta, un incontro aperto per raccogliere idee e suggerimenti

PIANI RESINELLI – Prosegue con decisione l’impegno della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino nella valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare ai Piani Resinelli, uno dei luoghi simbolo della montagna lecchese. Negli ultimi anni, l’ente ha destinato risorse significative al recupero e alla ristrutturazione dell’intero compendio pubblico, con l’obiettivo di restituire strutture funzionali e moderne a residenti e visitatori.

Tra gli interventi più rilevanti spicca la realizzazione del nuovo museo presso Villa Gerosa Crotta, affiancata dalla sistemazione della casa del custode e dalla profonda riqualificazione dell’ex Albergo Rusconi. Quest’ultimo è oggi diventato il Centro servizi Piero e Marco Dellasanta, una struttura polifunzionale pensata come punto di riferimento per l’accoglienza, i servizi e le attività legate al territorio.

Conclusa la fase degli investimenti strutturali, è ora il momento di mettere a frutto il lavoro svolto. La Comunità Montana sta infatti predisponendo un piano di valorizzazione e gestione che permetta di utilizzare al meglio questi immobili, rendendoli pienamente operativi e inseriti in una visione di sviluppo sostenibile e condiviso.

Proprio per raccogliere spunti, idee e suggerimenti da cittadini, operatori turistici e realtà locali, è stata indetta una riunione pubblica in programma sabato 10 gennaio alle ore 10, presso il centro servizi Piero e Marco Dellasanta, in via Escursionisti ai Piani Resinelli. Un momento di confronto aperto, pensato per coinvolgere direttamente il territorio nelle scelte future.

L’incontro partirà dall’analisi delle strutture oggi disponibili e dai piani di sviluppo elaborati oltre dieci anni fa, che potranno costituire una solida base di partenza. L’obiettivo è individuare, anche attraverso la selezione di un gestore, il modo migliore per mettere questi spazi al servizio della comunità e dei turisti, valorizzandone le potenzialità culturali, ambientali e ricettive.

Il presidente Antonio Rusconi e l’assessore con delega al Patrimonio Riccardo Fasoli, che rivolgono un appello alla presenza e al contributo di tutti. “Vi aspettiamo numerosi”, è il messaggio conclusivo, a sottolineare la volontà di costruire il futuro dei Piani Resinelli attraverso un percorso condiviso e partecipato.