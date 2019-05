Le tre piazzole sorgeranno sul piazzale Daniele Chiappa, in zona Carlanta e sul piazzale Miniere

Stilato il calendario definitivo per la raccolta rifiuti

PIANI RESINELLI – Sono in fase di realizzazione le tre piazzole ecologiche situate una sul piazzale Daniele Chiappa, una in zona Carlanta e la terza sul piazzale Miniere.

Sono state nel frattempo realizzate le basi e a breve, così fanno sapere dal Comune di Abbadia Lariana (comune capofila con Lecco, Mandello e Ballabio), saranno posizionate tre strutture in legno schermate per la raccolta dei sacchi indifferenziati, della carta e cartone e del sacco viola.

“Confidiamo – spiega Cristina Bartesaghi, sindaco di Abbadia Lariana, comune capofila con Lecco, Mandello e Ballabio – che questa soluzione riesca a fare sintesi tra le varie soluzioni finora sperimentate, garantisca la raccolta differenziata e nello stesso tempo permetta maggior decoro e ordine. Certamente – conclude il sindaco – molto dipenderà anche dagli utenti (residenti e non). Un suggerimento è quello di rispettare le tempistiche del ritiro dei vari materiali così da non creare un eccessivo accumulo”.

CALENDARIO RITIRO RIFIUTI PIANI RESINELLI 2019