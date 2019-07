Piani Resinelli, la casetta dei rifiuti straborda di spazzatura: “Indecente”

Le foto sono state scattata nel pomeriggio di sabato scorso

“Scenario indecoroso per tutti. E’ un’indecenza”

PIANI RESINELLI – Un’immagine non edificante e men che meno di promozione turistica quella apparsa agli occhi di un lettore che, sabato nel tardo pomeriggio, ha fotografato la situazione in cui versava la casetta della raccolta dei rifiuti.

Cassonetti stracolmi a tal punto da non riuscire più a contenere l’immondizia che è stata accumulata sotto la casetta regalando una scena disgustosa.

“Non riesco a capire come si possa ad avere una situazione del genere. I Piani Resinelli sono un’oasi felice, un angolo di paradiso, si cerca di promuovere questa zona turisticamente e poi si accolgono escursionisti, turisti e visitatori in questo modo? – Si chiede il lettore che ha segnalato la situazione – E’ un’indecenza. Con me avevo due cose da buttare, ma ho preferito rimetterle in auto e riportarle a casa per non contribuire a quell’orrendo spettacolo. Auspico, che chi di dovere, intervenga ed eviti strada facendo che un simile scenario non si ripeta perché è indecoroso per tutti”.