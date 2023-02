Piani Resinelli: via libera al progetto di videosorveglianza

Sottoscritto stamattina, venerdì, in Prefettura il patto per l’attuazione della sicurezza urbana relativo ai Piani Resinelli

Prevista l’installazione di sistemi leggi targa per implementare il controllo all’accesso del territorio e prevenire varie forme di illegalità e di degrado urbano

ABBADIA – E’ stato sottoscritto questa mattina, venerdì, in Prefettura il patto per l’attuazione della sicurezza urbana attraverso un progetto di videosorveglianza specifico per i Piani Resinelli. L’incontro si è tenuto in Prefettura nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza del Prefetto Sergio Pomponio e del sindaco del Comune di Abbadia Lariana Roberto Azzoni.

E’ stato esaminato il progetto di videosorveglianza che il Comune in qualità di Ente capofila della convenzione con i Comuni di Ballabio, Lecco e Mandello del Lario nonché Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino per la gestione associata di alcuni servizi in località Piani Resinelli, ha predisposto per partecipare al bando di finanziamento promosso dal Ministero dell’Interno.

“La progettualità ritagliata sulla specifica realtà ed esigenza territoriale è stata valutata rispondente ai requisiti e alle caratteristiche tecniche necessarie per l’efficace funzionalità dell’impianto di videosorveglianza” fanno sapere dalla Prefettura, sottolineando come la progettualità vada intesa come strumento per rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria e favorire lo scambio informativo tra le Forze di polizia e la Polizia locale.

Non solo. “Finalità del progetto è incrementare il controllo della località attraverso efficienti strumenti da mettere a disposizione anche delle Forze di polizia territoriali garantendo maggiore sicurezza nei luoghi di aggregazione giovanile al fine di prevenire e contrastare i reati contro il patrimonio pubblico e privato ed implementare il controllo degli accessi al territorio attraverso l’installazione di sistemi lettura targhe”. Lo stesso Prefetto ha ribadito come “i sistemi di videosorveglianza sono utili strumenti per elevare i livelli di sicurezza territoriale anche nelle realtà territoriali meno grandi ed hanno un’efficace azione deterrente nei confronti delle varie forme di illegalità e di degrado urbano”.