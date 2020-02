Polizia sciistica e autovelox sulle piste di Bobbio, ma è tutto uno scherzo…

Ecco il divertente video realizzato da “I Ligeri”

L’esilarante Candid Camera girata sulle piste di Bobbio in Valsassina

BARZIO – Il video sta girando proprio in queste ore in Valsassina e non solo. “A seguito degli innumerevoli incidenti in montagna, Regione Lombardia ha emesso un’ordinanza che prevede il controllo della velocità sulle piste da sci. Il Nucleo Operativo Provinciale della Polizia Sciistica provvede a sanzionare gli infrattori”. Ovviamente è tutto uno scherzo, ma sono queste le parole che accompagnano i 6 divertentissimi minuti girati proprio sulle piste dei Piani di Bobbio, in Valsassina, e pubblicato lo scorso 19 febbraio da “I Ligeri” sul loro canale Youtube.

“Il nostro nome d’arte si ispira alla Ligera, la malavita che imperversava nella Milano degli anni di piombo nella Milano da bere – si legge sul canale Youtube -. Il termine dialettale significa “leggera” perché i fuorilegge solevano dimostrarsi gentili e cortesi e gentiluomini”.