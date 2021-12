“Ponti, partenza… via!” Il progetto didattico torna con l’edizione natalizia

La proposta è rivolta a bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado

L’obiettivo è aiutare le famiglie nel coniugare gli impegni lavorativi con quelli familiari

BARZIO – Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, in qualità di ente gestore del Parco Regionale della Grigna Settentrionale, si è attivata, in collaborazione con l’Ambito Distrettuale di Bellano-Gestione Associata, per organizzare e promuovere il progetto didattico “Ponti, partenza… via! – Edizione Natalizia 2021/2022”, che prevede attività per il potenziamento dell’offerta di servizi per l’infanzia e l’adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro.

Il progetto didattico, che avrà luogo presso la sede di Comunità Montana, ubicata in via Fornace Merlo a Barzio, dal 27 al 30 dicembre 2021 e dal 3 al 5 gennaio 2022, è rivolto a bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado, con almeno un genitore lavoratore residente o domiciliato in Lombardia, con l’obiettivo di ridurre le difficoltà nel coniugare gli impegni lavorativi con quelli familiari, offrendo ai bambini momenti di socializzazione e divertimento, senza tralasciare lo studio.

Il programma giornaliero (ore 8-17.30) sarà ispirato ogni giorno ad un tema differente e consentirà ai partecipanti di aderire, anche, ad alcune attività natalizie offerte dal Museo “La Fornace”. L’iscrizione è obbligatoria per l’intero periodo e prevede un contributo di 49 euro (merenda compresa e pranzo al sacco a carico della famiglia). La compilazione online rappresenta un’iscrizione e comporta il pagamento del contributo. Verrà garantita la priorità alle famiglie mono genitoriali, donne vittime di violenza/ maltrattamento; alle famiglie in cui entrambi i genitori sono lavoratori e alle lavoratrici/lavoratori occupate/i al di fuori del

territorio provinciale. Per info ed iscrizioni www.ponti-partenza-via.buonisociali.it bellano@valoriamo.org.