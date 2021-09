La Croce Rossa Premana è alla ricerca di forze nuove

Il 5 ottobre partono i corsi per trasporto disabili e soccorritore in emergenza urgenza

PREMANA – L’appello è rivolto a giovani maggiorenni, donne, uomini, casalinghe e pensionati. Servono nuovi volontari alla Croce Rossa Premana il cui direttivo è alla ricerca di persone che hanno la possibilità di mettere a disposizione qualche ora per la comunità, sperimentando un’esperienza che fa crescere personalmente.

Il prossimo 5 ottobre inizierà infatti il nuovo corso per formare chi si occupa del trasporto dei disabili col Doblò (circa quattro mesi di corso) e anche chi vuole diventare soccorritore in Emergenza Urgenza (in questo caso sono previsti 7 mesi di lezioni).

Per informazioni e chiarimenti è possibile chiamare i numeri 3473447157 (Erika) – 3480418419 (Sem) – 3392218648 (Lucia)