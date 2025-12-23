Premana apre il rinnovato e ampliato parcheggio multipiano di via Roma

Dal 24 dicembre 2025 disponibili gratuitamente 31 posti auto pubblici

“Un segnale concreto per il futuro del territorio”, ha dichiarato il sindaco Elide Codega

PREMANA – Premana rafforza la propria dotazione infrastrutturale con l’apertura del rinnovato e ampliato parcheggio multipiano di via Roma, un intervento considerato strategico per la funzionalità del centro abitato e per il sistema produttivo locale. L’opera restituisce alla comunità una struttura moderna, frutto di una sinergia istituzionale e di una programmazione orientata allo sviluppo del territorio.

Il parcheggio mette complessivamente a disposizione 62 posti auto: 31 stalli pubblici gratuiti collocati al piano superiore e 31 posti auto coperti al piano inferiore, destinati a uso privato. L’infrastruttura è pensata per migliorare viabilità, logistica e accessibilità, rispondendo alle esigenze dei residenti e delle attività presenti nell’area, dove hanno sede realtà come Casa Premana, che ospita Pro Loco e Croce Rossa, oltre a Soccorso Alpino, Protezione Civile, aziende e strutture ricettive adiacenti.

La fruibilità del parcheggio avverrà per fasi. Mercoledì 24 dicembre 2025 saranno aperti al pubblico, gratuitamente, i 31 posti del piano superiore. Nella settimana compresa tra il 19 e il 23 gennaio 2026, completate le ultime lavorazioni – dall’installazione del cancello automatico alle operazioni catastali di frazionamento, atti notarili e costituzione del condominio – verranno consegnati anche i 31 posti auto coperti del terzo piano.

L’investimento complessivo ammonta a 722.000 euro. Di questi, 400.000 euro provengono da un cofinanziamento di Regione Lombardia ottenuto tramite apposito bando, mentre i restanti 322.000 euro sono stati reperiti attraverso la vendita ai privati dei posti auto coperti del piano sottostante. L’intervento rientra nel perimetro dell’Accordo AREST RI.PRE.SA. – RIprogettare PREmana con SApere, promosso dal Comune di Premana e sottoscritto con Regione Lombardia e Consorzio Premax. L’Accordo prevede un contributo regionale complessivo di 1.992.000 euro su un investimento totale di 2.941.500 euro, con l’obiettivo di rafforzare il distretto produttivo delle forbici e dei coltelli, migliorare le infrastrutture e accompagnare il paese verso una diversificazione economica che includa turismo, ricettività e servizi.

Il parcheggio di via Roma si affianca ad altri interventi già realizzati o in corso nell’ambito dell’Accordo AREST, come la riqualificazione dell’area FIM, le opere di mitigazione del rischio idrogeologico nella stessa area, le azioni di formazione professionale di PremAcademy e il nuovo parcheggio di via Giabbio in area industriale, già inaugurato.

“L’apertura del parcheggio multipiano di via Roma – ha dichiarato il sindaco di Premana, Elide Codega – è un segnale concreto di attenzione verso il futuro del nostro territorio e del distretto produttivo premanese. Ringrazio Regione Lombardia e in particolare l’Assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, per aver creduto nel valore di questo progetto e per il sostegno economico determinante. Nei comuni montani e nelle Aree Interne, realizzare infrastrutture significa garantire accessibilità, sostenere turismo e attività economiche, migliorare la qualità della vita e contrastare lo spopolamento. È proprio da questi territori che passa una parte fondamentale del futuro della Lombardia”.

Sulla stessa linea l’assessore comunale a Territorio, Urbanistica, Bilancio, Attività produttive e Sviluppo del Marchio Premana, Giovanni Gianola: “Consegniamo oggi alla comunità un’opera utile, funzionale e perfettamente inserita in una strategia di rilancio più ampia. Il parcheggio di via Roma è uno dei tasselli di un percorso che guarda allo sviluppo produttivo, turistico e logistico del paese. Un ringraziamento va al Consigliere Regionale Giacomo Zamperini per la costante attenzione dimostrata verso Premana e per il supporto nel dialogo con Regione Lombardia, così come a tutta la Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione e ai suoi funzionari. I risultati ottenuti sono il frutto di un lavoro di squadra serio e determinato, orientato a costruire un futuro solido e moderno per Premana”.