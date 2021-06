Premana. La Conferenza San Vincenzo premia l’impegno di Leonardo Migliore

La consegna durante l’assemblea della Casa Madonna della Neve

“Grazie per i lunghi anni di impegno gratuito e appassionato a beneficio dell’intera comunità”

PREMANA – Nei giorni scorsi, la Conferenza San Vincenzo di Premana ha voluto assegnare un riconoscimento a Leonardo Migliore. La consegna è avvenuta nel corso dell’assemblea dei soci della Casa Madonna della Neve (RSA).

Quello voluto dalla Conferenza San Vincenzo, presieduta da Luca Tenderini, è un gesto di riconoscenza per l’impegno profuso da Leonardo Migliore nel consiglio di amministrazione della casa, come consigliere e come presidente.

Semplici ma significative le parole scritte sulla targa: “La Casa Madonna della Neve e la Conferenza San Vincenzo esprimono riconoscenza a Leonardo Migliore per i lunghi anni di impegno gratuito e appassionato a beneficio dell’intera comunità di Premana come presidente e consigliere della Casa di Riposo”.