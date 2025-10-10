Premana. Nonna Ersilia Ambrosioni compie 105 anni: “Vivi e lascia vivere”

Ersilia Ambrosioni
Ersilia Ambrosioni ha festeggiato ieri 105 anni

Nata il 9 ottobre 1920, ha festeggiato il compleanno ieri pomeriggio con figli e nipote

Il segreto di longevità? Lei risponde con ironia: “Ho contato gli anni uno a uno, mettendoli in fila, fino a 105”

PREMANA – Ha spento ben 105 candeline nonna Ersilia Ambrosioni, nata a Premana il 9 ottobre 1920, circondata dall’affetto dei familiari che ieri pomeriggio, si sono riuniti per celebrare un traguardo di vita eccezionale. Lucida, presente e ancora piena di ironia, nonna Ersilia è l’unica in vita, la quinta, di diciassette fratelli, dieci dei quali venuti a mancare prematuramente.

La sua è una storia profondamente legata alla terra e ai valori di un tempo. Ha trascorso la vita lavorando in campagna, tra capre, mucche e animali domestici, con quella dedizione che ha sempre contraddistinto la sua generazione. La vita però non le ha risparmiato momenti difficili: il marito, Carlo Gianola, si ammalò e fu costretto sulla carrozzina. Lei lo accudì con amore e forza fino alla sua scomparsa, nel 1970.

Uno dei tanti sorrisi di Ersilia Ambrosioni durante la festa di compleanno di ieri dove ha spento 105 candeline!

Madre di quattro figli, oggi vive con tre di loro – Candida, Martina e Claudio, nessuno dei quali sposato – mentre Antonio è convolato a nozze e la figlia Chiara è l’unica nipote. E c’era anche lei a condividere con la nonna la torta di compleanno, che l’arzilla centenaria ha gustato con piacere: “non è stata certo a guardare”, raccontano i familiari, sottolineando come l’appetito di Ersilia non sia mai venuto meno. Ogni giorno, infatti, a pranzo non rinuncia a primo, secondo, contorno e un bicchiere di vino, mentre la sera preferisce una cena più leggera.

Chi la conosce bene la descrive con una frase che la rappresenta in pieno: “Vivi e lascia vivere”. È il motto che, secondo i parenti, riassume la sua filosofia di vita: una donna che ha saputo vivere pienamente la propria esistenza, rispettando quella degli altri.

E quando le è stato chiesto quale sia il suo segreto di longevità, non ha perso l’occasione per scherzare:
“Ho sempre scritto gli anni che passavano e li ho messi in fila: 1, 2, 3 fino a 105”, ha detto con un sorriso. Poi, rivolgendosi alla nipote Chiara, ha aggiunto: “Fai così anche tu, che arrivi alla mia età”.

A nonna Ersilia Ambrosioni giungono gli auguri da parte di tutta la redazione di Lecconotizie, che si unisce alla famiglia nel celebrare la sua straordinaria vitalità e il suo esempio di vita serena e autentica.