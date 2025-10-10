Premana. Nonna Ersilia Ambrosioni compie 105 anni: “Vivi e lascia vivere”

Nata il 9 ottobre 1920, ha festeggiato il compleanno ieri pomeriggio con figli e nipote

Il segreto di longevità? Lei risponde con ironia: “Ho contato gli anni uno a uno, mettendoli in fila, fino a 105”

PREMANA – Ha spento ben 105 candeline nonna Ersilia Ambrosioni, nata a Premana il 9 ottobre 1920, circondata dall’affetto dei familiari che ieri pomeriggio, si sono riuniti per celebrare un traguardo di vita eccezionale. Lucida, presente e ancora piena di ironia, nonna Ersilia è l’unica in vita, la quinta, di diciassette fratelli, dieci dei quali venuti a mancare prematuramente.

La sua è una storia profondamente legata alla terra e ai valori di un tempo. Ha trascorso la vita lavorando in campagna, tra capre, mucche e animali domestici, con quella dedizione che ha sempre contraddistinto la sua generazione. La vita però non le ha risparmiato momenti difficili: il marito, Carlo Gianola, si ammalò e fu costretto sulla carrozzina. Lei lo accudì con amore e forza fino alla sua scomparsa, nel 1970.

Madre di quattro figli, oggi vive con tre di loro – Candida, Martina e Claudio, nessuno dei quali sposato – mentre Antonio è convolato a nozze e la figlia Chiara è l’unica nipote. E c’era anche lei a condividere con la nonna la torta di compleanno, che l’arzilla centenaria ha gustato con piacere: “non è stata certo a guardare”, raccontano i familiari, sottolineando come l’appetito di Ersilia non sia mai venuto meno. Ogni giorno, infatti, a pranzo non rinuncia a primo, secondo, contorno e un bicchiere di vino, mentre la sera preferisce una cena più leggera.

Chi la conosce bene la descrive con una frase che la rappresenta in pieno: “Vivi e lascia vivere”. È il motto che, secondo i parenti, riassume la sua filosofia di vita: una donna che ha saputo vivere pienamente la propria esistenza, rispettando quella degli altri.

E quando le è stato chiesto quale sia il suo segreto di longevità, non ha perso l’occasione per scherzare:

“Ho sempre scritto gli anni che passavano e li ho messi in fila: 1, 2, 3 fino a 105”, ha detto con un sorriso. Poi, rivolgendosi alla nipote Chiara, ha aggiunto: “Fai così anche tu, che arrivi alla mia età”.

A nonna Ersilia Ambrosioni giungono gli auguri da parte di tutta la redazione di Lecconotizie, che si unisce alla famiglia nel celebrare la sua straordinaria vitalità e il suo esempio di vita serena e autentica.