Premana. Pericolo caduta massi: trasloca la farmacia e chiude il museo

Ordinanza del sindaco a seguito del sopralluogo dei geologi

“Raccomandiamo alla popolazione la massima attenzione”

PREMANA – Intervento dell’amministrazione per una frana che incombe sull’abitato di Premana. Più precisamente ci sono alcuni massi pericolanti in corrispondenza di via Roma, nella zona a monte della farmacia, del museo e dell’anfiteatro.

“Nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre scorsi si è verificato un fenomeno di caduta massi poco a monte del nucleo abitato, in corrispondenza di via Roma, 18 (zona farmacia – museo – anfiteatro) – spiega il sindaco Elide Codega -. E’ stato subito effettuato un sopralluogo da parte dei geologi incaricati, i quali hanno fornito relazione sull’evento e sulle misure di ripristino e di messa in sicurezza. E’ contemporaneamente iniziato l’iter per la trasmissione di puntuale scheda RASDA (RAccolta Schede DAnni) alla Regione Lombardia. Raccomandiamo alla popolazione la massima attenzione“.

Il primo cittadino nella giornata di oggi, 5 novembre, ha firmato un’ORDINANZA dove sono contenute tutte le azioni messe in campo (valide fino a revoca) a tutela della popolazione in base alla relazione geologica: