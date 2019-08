PREMANA – Rinviato a sabato 10 Agosto il Past dei Barconcelli in programma, come da tradizione l’8 Agosto.

“Il Maltempo ha reso difficile l’ultimazione dei preparativi, senza dimenticare le difficoltà di accesso a Premana anche per quanto accaduto a Casargo. Quindi, avendo una previsione meteo favorevole per i prossimi giorni, abbiamo deciso di spostarlo al 10 Agosto – spiegano gli organizzatori della Compagnia Barconcelli – Abbiamo scelto questa data sapendo che quest’anno non vorrà organizzato il Past di Deleguaggio, quindi non andremo a sovrapporci con nessun altra iniziativa”.

Past che come da tradizione prevede la preparazione della minestra e la sua distribuzione in “part” (porzione per 4/5 persone) a coloro che l’hanno prenotata. A tal proposito, gli organizzatori fanno sapere: “Per le ‘part’ le consideriamo confermate da parte di chi ha prenotato. Possibilmente chiediamo di comunicare entro giovedì sera, massimo venerdì mattina, chi vuole cancellare la prenotazione ai numeri: 3490972552 – 3407857829 – 3403097613″.

Va ricordato che la strada che porta all’Alpe Forni, da dove si inerpica il sentiero che conduce all’Alpe Barconcelli, resta chiusa al passaggio dei mezzi.